شهرک صنعتی صفادشت پس از 22 سال پروانه ندارد/ لزوم اهتمام ویژه مسئولان کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز همایش توسعه و فرصتهای سرمایه گذاری در شهرستان ملارد با حضور مسئولان کشوری، استانی، شهرستانی و جمعی از تولیدکنندگان در فرهنگسرای بعثت صفادشت برگزار شد.



محمد فردی بیرانوند در این همایش با اشاره به اینکه شهرستان ملارد در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری ارتقای مطلوبی یافته است، افزود: در حال حاضر 15 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی و بیش از 500 واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان وجود دارد که باید از این پتانسیلها به نحو مطلوبی استفاده شود.

اشتغال 15 هزار نفر در واحدهای صنعتی ملارد

وی با اشاره به اینکه در این واحدها بالغ 15 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند، افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و مزایای نسبی که در این شهرستان وجود دارد، بخشهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی نیازمند توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی است.

این مسئول عنوان کرد: در صورت توجه بیشتر به بخش کشاورزی و صنعت شهرستان ملارد، به طور قطع این شهرستان در تولید و توسعه اقتصادی کشور تاثیر ویژه ای خواهد داشت.

شهرک صنعتی صفادشت با گذشت 22 سال هنوز فاقد پروانه بهره برداری است



فردی بیرانوند با اشاره به مشکلات شهرک صنعتی صفادشت اعلام کرد: شهرک صنعتی صفادشت در سال 1368 توسط بخش خصوصی راه اندازی شد که در حال حاضر 400 واحد صنعتی و تولیدی در آن مستقر هستند.

فرماندار شهرستان ملارد اضافه کرد: همچنین 100 واحد صنعتی هم اکنون نیز در دست احداث است اما با گذشته 22 سال هنوز پروانه بهره برداری دائم به این شهرک اعطا نشده که این مهم مشکلات مختلفی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.



شهرک صنعتی صفادشت نیازمند ساماندهی اساسی است



این مسئول با اشاره به اینکه این شهرک صنعتی دارای 400 هکتار مساحت است، تصریح کرد: امید می رود که با اهتمام ویژه مسئولان کشوری و استانی این مشکل به صورت جدی پیگیری شود تا علاوه بر ساماندهی این شهرک صنعتی، مشکلات آن رفع شود.

فردی در خصوص ناحیه صنعتی دهک نیز گفت: این ناحیه در سال 73 با مشارکت جهاد سازندگی و در زمینی به مساحت 50 هکتار به منظور استقرار واحدهای صنعتی تبدیلی به کشاورزی احداث و در سال 86 به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شد که برغم احداث معابر و شبکه برق تاکنون حتی یک واحد تولیدی در آنجا احداث نشده است.



لزوم نظارت بر قطعات واگذار شده



وی افزود: این منطقه صنعتی حدود 29 میلیارد ريال از فروش زمین درآمد داشته است و عملیات احداث شبکه آب و فاضلاب،گاز و روشنایی معابر در ناحیه صنعتی دهک از جمله موارد درخور توجه است، احداث مسیر ورودی، تفکیک این ناحیه صنعتی به بخشهای مختلف صنایع تبدیلی کشاورزی و واحدهای صنعتی غیر کشاورزی، نظارت بر قطعات واگذار شده جهت آغاز فعالیت صنعتی از راهکارهایی است که شهرستان در رابطه با مشکلات این منطقه پیشنهاد داده است.



فردی در پایان عنوان کرد: تامین نقدینگی سرمایه در گردش از مشکلاتی است که اکثر تولیدکنندگان با آن موجه هستند.

کشور به سمت خودکفایی در تمامی بخشها پیش می رود



در ادامه این همایش امام جمعه شهرستان ملارد طی سخنانی اظهار داشت: با نگاهی به تاریخ درمی یابیم که ایران همیشه مورد چپاول دشمنان بوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دشمنان تمام قدرت خود را در راستای مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و از بین بردن این نظام به کار بستند، در واقع هدف دشمنان جلوگیری از رشد اسلام است.



حجت الاسلام سید حسین حسینی نوری با اشاره به نامگذاری سال 91 به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد: سفارش قرآن و اسلام خودکفایی است که هم اکنون نیز کشور به سمت خودکفایی پیش می رود.

وی افزود: ضروری است تا بهره برداری از فرصتها در مقابل نقشه های دشمن ایستاد تا با مدیریت زمان مشکلات بررسی و راه حل ارائه شو، در این زمینه آینده نگری و شایسته سالاری نکته مهمی است که باید مورد توجه عوام و خواص قرار گیرد.

قوانین دست و پا گیر حذف شود

این مسئول یادآور شد: باید از سرمایه گذار ایرانی حمایت و قوانین دست و پا گیر حذف شود و اگر شخصی جهت سرمایه گذاری مراجعه کرد، ضروری است تا به سرعت به درخواستش رسیدگی شود.

امام جمعه شهرستان ملارد اظهار داشت: در این زمینه مسئولان نیز باید اهتمام ویژه ای در نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی داشته باشند به نحوی که بر روی تمام محصولات داخلی، برند و مارک ایرانی خورده شود و حتی برندهای ایرانی در کشورهای دیگر مطرح باشد.

وی گفت: در حال حاضر جنگ اقتصادی وجود دارد که باید تلاش کرد تا در این میدان به پیروزی دست یابیم.