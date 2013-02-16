احداث 400 هزار واحد مسكوني مازاد بر نياز در كشور/ ساخت 59هزار مسكن در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، علي نيكزاد عصر شنبه در مراسم سخنراني رئيس جمهور در حاشيه افتتاح طرح هاي استان يزد اظهار داشت: در حال حاضر 21 ميليون و 200 هزار خانوار در كشور زندگي مي كنند در حالي كه در حال حاضر 21 ميليون و 600 هزار واحد مسكوني در كشور احداث شده است.

نيكزاد، طرح مسكن مهر را اقدامي انقلابي خواند و با بيان اينكه با آغاز طرح نهضت مسكن سازي در سراسر كشور، همه استانها به كارگاه مسكن سازي تبديل شد، افزود: 20 درصد از اين واحدها نيز در استان يزد احداث شده است.

وي با بيان اينكه تاكنون 22هزار واحد مسكن مهر در استان يزد به بهره برداري رسيده است، افزود: متعهد هستيم تا پايان دولت دهم، 59هزار واحد مسكوني در يزد بسازيم كه تا پايان نيمه اول سال آينده، ساخت واحدهاي مسكوني مهر يزد خاتمه مي ‌يابد.

نيكزاد روند راه سازي را نيز در كشور بسيار خوب خواند و با مقايسه اي از پروژه هاي قبل و بعد از انقلاب عنوان كرد: قبل از انقلاب 14هزار كيلومتر بزرگراه در كشور احداث شده بود كه اين ميزان اكنون به بيش از 378هزار كيلومتر رسيده است و اين بيانگر رشد 27 درصدي است.