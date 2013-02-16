صنعت گران ایده های خود را ارائه دهند/ خرید برای اقشار کم درآمد جامعه دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعدازظهر شنبه در همایش توسعه و فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان ملارد در جمع تولیدکنندگان اظهار داشت: در مباحث اقتصادی سه عامل منابع طبیعی، منابع انسانی و سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار و برای توسعه یک کشور ضروری است که در این زمینه کشور ایران هر سه عامل را داراست.

وی افزود: دین اسلام کار را عبادت می داند، ملت ایران نیز مردمانی معتقد هستند، رهبر معظم انقلاب بارها با تاکید بر کار و فعالیت، این مهم را راهکار پیروزی بر دشمنان و تهدیدات آنها دانستند که در این راستا انتظار می رود کشوری با نیروی انسانی تحصیلکرده، دانشمند و با انگیزه در همه جهات پیشرفت داشته باشد.



گروسی عنوان کرد: دین اسلام بر فراگیری دانش تاکید کرده و نفرات برتر علوم مختلف دنیا در طول تاریخ اغلب از اسلام و از ایران درخشیدند که باید با حمایت از دانشمندان در حوزه های مختلف به خصوص صنعت و تولید، استعدادهای آنها را شکوفا کرد.



سرمایه گذاران چرخ صنعت را به گردش در می آورند



نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از سرمایه گذاران اضافه کرد: با حمایت از سرمایه گذاران و ارائه تسهیلات به آنها، این افراد با امکانات ناچیز نیز می توانند چرخ صنعت را به گردش درآورند.

وی افزود: مصوبه ای که در سال 46 درخصوص عدم ایجاد شهرکهای صنعتی در اطراف تهران مطرح شد، به نوعی کشور را دچار عقب ماندگی کرد، در همان مصوبه که تاسیس شهرک صنعتی را ممنوع کرد، ذکر شده که در صورت تصویب هیئت وزیران این مصوبه قابل تغییر است، سه سال پیش ایجاد شهرک صنعتی تصویب شد اما با گذشت زمان، هنوز پروانه به برخی از شهرکهای صنعتی داده نشده است لذا از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور انتظار می رود که این امر را با جدیت بیشتری پیگیری کند.



گروسی در پایان از صنعت گران خواست در جهت تقویت صنایع، ایده های خود را مطرح کنند.



مردم از گرانی و تورم ناراحت و ناراضی هستند



امام جمعه صفادشت نیز در این همایش با یادآوری حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه اظهار داشت: ملت غیور و سرافراز ایران روز 22 بهمن تکلیف را روشن ساختند چرا که با وجود تمام مشکلات و معضلات جاری، مانند همیشه در صحنه حاضر شدند لذا ضروری است تا مسئولان نیز با همتی راسخ در راستای خدمت گذاری به مردم کوشش کنند.



حجت الاسلام سادات رسول عنوان کرد: مردم از گرانی و تورم ناراحت و ناراضی هستند، خرید برای قشر کم درآمد جامعه دشوار است که در این زمینه باید فکری اساسی برای تامین معیشت مردم شود.



شرایط مناسب برای اشتغال زایی فراهم شود

وی افزود: اگر برگزاری این جلسات به حل مشکل مردم نپردازد، فایده ای نخواهد داشت، مسئولان باید خادم ملت باشند.



امام جمعه صفادشت در پایان در خصوص مشکلات سرمایه گذاران گفت: باید به امور سرمایه گذاران رسیدگی و با اعطای وام، شرایط مناسب برای اشتغال زایی و جذب افراد بیکار فراهم شود.