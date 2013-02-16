موسیقی پاپ منبع مالی جشنواره فجر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی شامگاه شنبه در نشست خبری جشنواره موسیقی فجر شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جایگاه موسیقی پاپ گفت: سال گذشته 12 اجرای موسیقی پاپ در جشنواره فجر داشتیم و در سال جاری نیز همین تعداد موسیقی را گنجانده ایم بنابراین اهداف مالی را دنبال نمی کنیم.

وی تاکید کرد: موسیقی پاپ باید با هنجارهای کشور سازگارتر شود و به این نکته نیز توجه کنیم که هر موسیقی وارداتی که بر سر سفره های ما می نشیند باید با فرهنگ بومی ما نزدیک شود.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص حضور موسیقی پاپ در بخش مسابقه جشنواره موسیقی فجر افزود: این بحث منتفی نیست بلکه باید معیارها و ملاک های انتخابی برای حضور در این جشنواره مشخص شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری 20 درصد اعتبارات جشنواره نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده اما آنچه که مهم است تاکید متولیان بر روی کیفیت موسیقی های حاضر در جشنواره است.

هیچ اصل کلیشه ای برای برگزاری کنسرت در کشور نداریم

شاه آبادی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ارائه مجوز جهت برگزاری کنسرت در کشور افزود: هیچ اصل کلیشه ای برای برگزاری یکسان کنسرت درکشور وجود ندارد چرا که هر استان و هر شهر متناسب با نیازهای خود مجوزها را صادر می کنند.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد تاکید کرد از اینکه بگوییم یک قانون برای برگزاری کنسرت در تمام کشور وجود داشته باشد حرفی به ظاهر دموکراسی است در حالی که باید به فضاهای متفاوت شهر و استانها دقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: سبد شنیداری هر استان بسیار مهم است و مسئولین فرهنگی هر استان متناسب با نیازهای موجود خود مجوز برگزاری کنسرت و یا اجرای قطعه های متفاوت موسیقی را می دهند.

شاه آبادی گفت: موسیقی نیاز امروز کشور است اما باید مراقب باشیم که این نیاز به ایجاد ناهنجاری منجر نشود چرا که اگر در بحث موسیقی دقت لازم را نداشته باشیم مخاطب را به گناه و معصیت سوق می دهد.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد افزود: موسیقی اصیل چیزی است که روح مخاطب را جلا می دهد و استان فارس نیز در این میان دارای جایگاه خاص و مناسب است.