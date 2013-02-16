پروانه فعالیت مركز مشاوره ژنتيك جهاد دانشگاهي اردبيل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اكبر قاسمي عصر شنبه در آئین صدور پروانه فعالیت این مرکز گفت: با معرفي مسئول فني، تجهيز و تامين نيروي تخصصي مورد نياز، پروانه قطعي فعاليت اين مركز از سوي اداره كل بهزيستي استان اردبيل براي مدت سه سال صادر شد.

به گفته وی براساس قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و بند 11 ماده 26 تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مجلس، كميسيون استاني صدور پروانه ها موافقت قطعي خود را با تاسيس این مركز اعلام داشته است.

رئيس جهاددانشگاهي واحد استان افزود: همچنين با موافقت كميسيون ماده 26 بهزيستي استان پروانه مسئول فني مركز مشاوره ژنتيك نيز صادر شده كه به مدت سه سال داراي اعتبار مي‌باشد و هر دو پروانه باید سه ماه قبل از اتمام تمديد شود.

وی ادامه داد: با فعاليت رسمي مركز مشاوره ژتيك در كنار مركز درمان ناباروري قفقاز خواهيم توانست در ارائه مشاوره‌هاي ارزشمند با موضوعات اختلالات ژنتيكي به مردم نقش موثری ايفا کنیم.

قاسمی عنوان کرد: در حال حاضر زنجيره كاملي از بخش‌هاي مرتبط با درمان ناباروري و اختلالات ژنتيكي در جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل فعال است.