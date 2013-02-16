1950 صندوق رای در کرمان/ آماده سازی مقدماتی کرمان برای برگزاری انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در جمع مسئولان استان کرمان با تاکید بر حضور گسترده در انتخابات گفت: انتخابات ایران نمونه ای از مشارکت مردم در اداره امور کشور می باشد و ملت بزرگ ایران همواره با حضور پرشکوه در انتخابات های مختلف جلوه های زیبایی از مردم سالاری را خلق کرده اند.

نجار تصریح کرد: همه مقدمات لازم در استان کرمان برای بر گزاری هر چه بهتر انتخابات سال آینده آماده است.

وی با اشاره به اینکه هزار و 950 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان کرمان در نظر گرفته شده و روند آموزش دست اندر کاران انتخابات در حال انجام است.

نجار گفت: اهتمام همه مسئولین برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

وی با اشاره به اینکه همه باید با اطاعت بی چون چرا از مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) به مبارزه با توطئه های دشمنان قسم خورده نظام برویم.

