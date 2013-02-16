كتاب خيران استان اردبيل تدوين می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نويس عصر شنبه در نشست با مدیران حوزه هنری استان اردبیل اضافه کرد: تدوین این کتاب می تواند نخستين گام در همكاري بين حوزه هنری و بنياد حمايت از كودكان استان باشد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در زمینه تشکل های خیران شرایط بسیار مطلوبی در کشور دارد، یادآور شد: این کتاب در راستای ساماندهی خیران در امور خیریه استان کمک کند.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان با اشاره به رتبه برتر اردبیل در زمینه جذب خیران در مدرسه سازی خواستار فرهنگی شدن فعالیتهای خیران شد.

وي بابيان اينكه دادن رنگ و بوي فرهنگي به فعاليت هاي بنياد کودکان مستمند و سرطانی مي تواند قدرت اين موسسه را افزايش دهد، ابراز اميدواري كرد حوزه هنري استان با عضويت دراین مجموعه، كودكان وابسته به بنياد را زير چتر حمايتي خود بگيرد.

رئيس حوزه هنری استان اردبیل نیز در این نشست با بيان اينكه حوزه هنری پيشرو درارتقا ارزش های انساني در جامعه است، یادآور شد: حوزه هنری در قالب برگزاری كارگاههای آموزشی در تمام سطوح برای كودكان بنياد، برگزاری جشنواره های مختلف و اجراي برنامه هاي آن مركز آمادگي لازم را دارد.

ساسان ناطق حوزه هنري را به عنوان بازوي هنري بنياد حمايت از كودكان عنوان كرد و ادامه داد: این مرکز می تواند با مشارکت بنياد کودکان مستمند نمايشگاه خيرين در استان برگزار و مساعدتهای خیران را جذب کند.

وی با بیان اينكه كمك های حوزه هنری به بنياد بيشترمی تواند جنبه معنوی داشته باشد ازآمادگی كاركنان اين مركز براي اهدای بخشی از حقوق خود به اين بنياد خبر داد.