آب سد " شيرين دره" به شبکه آب بجنورد پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا عامري افزود: آب سد شيرين دره پس از عبور از 48 كيلومتر خط لوله و 740 متر اختلا‌ف ارتفاع توسط 4 ايستگاه پمپاژ قوي و همچنين طي فرايند تصفيه در پيشرفته ترين تصفيه خانه آب كشور ، وارد شبكه آب شرب شهر بجنورد شد. ‌

وي با اشاره به توانايي و استفاده از فن آوري تصفيه عناصر و فلزات سنگين از آب به عنوان يكي از مهمترين ويژگي هاي اين تصفيه خانه،گفت: تصفيه خانه طرح آبرساني بجنورد توانايي تصفيه سالا‌نه 20 ميليون و 500 هزار متر مكعب آب را با خروجي بهترين كيفيت داراست.

عامري اظهار داشت: تمامي پروژه هاي طرح آب رساني بجنورد شامل 48 كيلومتر خط انتقال با 740 متر اختلا‌ف ارتفاع پمپاژ آب از سد شيرين دره تا شهر بجنورد ، چهار ايستگاه پمپاژ، تاسيسات تصفيه خانه آب، يك مخزن 30 هزار متر مكعبي و حتي خطوط انتقال آب بين مخازن آب داخل شهر بجنورد توسط اين شركت اجرا شده است. ‌

عامری در ادامه افزود: با وجود موانع سخت فيزيكي و جغرافيايي در طول مسير 48 كيلومتر خط انتقال، منبع تامين آب نيز در اين طرح تا محل تصفيه و توزيع آن در شهر بجنورد 750 متر اختلا‌ف ارتفاع دارد كه براي پمپاژ آب به اين ارتفاع چهار ايستگاه پمپاژ قوي طراحي و اجرا شده است. ‌

مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي، مجموع اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح را يك هزار و 250 ميليارد ريال اعلا‌م و تاكيد كرد: عمليات اجرايي براي تكميل پروژه هاي جانبي اين طرح در نقاط مختلف آن ادامه دارد. ‌

وی گفت: طرح ملي آبرساني به شهر بجنورد براي تامين آب جمعيت شهر بجنورد تا افق 1410 پيش بيني شده است و سالا‌نه 20 ميليون و 500 هزار متر مكعب آب مورد نياز شهر بجنورد و روستاهاي اطراف مسير خط انتقال از سد شيرين دره تامين خواهد شد. ‌سد شيرين دره نيز با توان تنظيم سالا‌نه 65 ميليون متر مكعب آب در فروردين ماه 1384 به بهره برداري رسيده است. ‌