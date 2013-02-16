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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

جعفري:

ظرفيت توليد معادن كشور ظرف دو ماه آينده 4ميليون تن افزايش مي‌يابد

ظرفيت توليد معادن كشور ظرف دو ماه آينده 4ميليون تن افزايش مي‌يابد

يزد - خبرگزاري مهر: معاون معدني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفيت توليد معادن كشور ظرف دو ماه آينده بيش از چهار ميليون افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار مهر، وجيه الله جعفري عصر شنبه در حاشيه مراسم افتتاح و بهره برداري از طرح هاي صنعتي و ... استان يزد با حضور رئيس جمهور اظهار داشت: ظرفيت توليد معادن كشور در حال حاضر 20  ميليون تن است كه از اين ميزان 14 ميليون تن برداشت مي شود اما ظرف دو ماه آينده چهار ميليون تن ديگر نيز به ظرفيت برداشت از معادن كشور اضافه مي‌شود.

وي يادآور شد: ظرفيت توليد معادن كشور قبل از انقلاب، سه ميليون و 170 هزار تن بوده است.

جعفري همچنين با اشاره به بهره‌برداري از واحد توليد شيشه اردكان در اين سفر عنوان كرد: پيش از انقلاب، تنها شش كارخانه با ظرفيت توليد 215هزار تن در كشور فعاليت داشتند اما اكنون اين ظرفيت به يك ميليون و 600 هزار تن رسيده است.

وي همچنين از افتتاح واحد توليد كاشي در اين شهرستان خبر داد و افزود: ظرفيت توليد كاشي در كشور بسيار بالاست به طوري كه از نظر ظرفيت چهارمين كشور و از نظر توليد، پنجمين كشور در اين زمينه محسوب مي‌شود.

جعفري ادامه داد: همچنين شش واحد توليد كاشي در دست احداث است كه با بهره‌برداري از اين طرح‌ها، ظرفيت توليد كاشي و سراميك 16ميليون تن افزايش مي‌يابد.

کد مطلب 1816702

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