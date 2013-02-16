دانشگاه فرهنگیان فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم رئیس پردیس دانشگاه رجایی فرهنگیان فارس اظهارداشت: دانشگاه فرهنگیان از دستاوردهای سند تحول بنیادین است که خروجی آن افرادی تربیت یافته الهی، ایثارگر، فرهیخته ،دانا و توانا خواهد بود.

علی افسری تاکید کرد: افرادی که از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل می شوند به واقع معلمانی وارسته با علم و اخلاق هستند که به شکل مطلوب می توانند به دانش آموزان این مرزو بوم آموزش های لازم را یاد دهند.

دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان کشور را به مقاصد مورد نظر می رسانند

نماینده شیرازدر مجلس شورای اسلامی نیز در ابین مراسم ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: شغلی که شما برای آینده خود انتخاب کرده اید به دلیل ارتباطی که با انسان ها داردقابل ستایش است.

محمد حسن ذوالانوار تصریح کرد: دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان به واقع افرادی هستند که می توانند جمهوری اسلامی ایران را به مقاصد مورد نظر برسانند.

وی ابراز داشت: پیش از این نیز افرادفراوانی برای حفظ کشور جان خود را فدا کردند به همین دلیل دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان باید تلاش کنند به خوبی میراث داران خون شهدا انقلاب باشند.

علم ودانش زمینه ساز موفقیت مسلمانان است

در ادامه این مراسم تولیت شاهچراغ(ع) نیز عنوان کرد: دشمنان اسلام همواره تلاش کرده اندکه مسلمانان در جهل ونادانی باقی بمانند اماگسترش علم ودانش باعث شده تا مسلمانان به موفقیت های فراوانی دست پیدا کنند.

سید مهدی دستغیب افزود: موفقیتهای دانشمندان مسلمان به واسطه دین اسلام باعث شده تا ایران اسلامی چهره تازه ای در جهان پیداکند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس نیز در این مراسم معلمی را شغلی الهی دانست و عنوان کرد: دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان باید برای خودسازی تلاش کنند تا بدین وسیله بتوانند برای تربیت نسل آینده آمادگی لازم را بدست آورند.

محمد حسین روزیطلب سپس به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس توصیه کرد که بیشتر از گذشته قرآن را مطالعه کنند تا بدین وسیله بتوانند به شکل مطلوب

رسالت خود را انجام دهند.

وی همچنین تصریح کرد: معلمانی که نتوانند معانی و مفاهیم قرآن رادرک کنند در آینده نیز نمی توانند به شکل مطلوب به تربیت دانش آموزان بپردازند وعلاوه برآن الگوی مطلوبی نیز برای نسل آینده نخواهند بود.

دانشگاه فرهنگیان فارس در دو بخش پردیس شهید باهنر و پردیس شهید رجایی دارای 420 دانشجوی دختر در 11 رشته و 1070دانشجویی پسر در 14 رشته است که این افراد از اسفند ماه سال جاری تحصیلات خود را در این دانشگاه آغاز می کنند.