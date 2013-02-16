خدمات مشترکان آبفای اردبیل به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده شامگاه شنبه در جلسه شورای توسعه آب و فاضلاب استان اضافه کرد: با اجرایی شدن طرح ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، این شرکت خدمات مشترکان خود را در سه شهر دیگر واگذار کرده است.

وی با اشاره به واگذاری خدمات در شهرهای مشگین شهر، پارس آباد و گرمی افزود: شهروندان این مناطق می توانند در راستای بهبود فرآیندهای خدمات آب و فاضلاب شهری و تکریم ارباب رجوع خدمات مربوط به امور مشترکان را در دفاتر پیشخوان دولت دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان درخواست انشعاب آب و فاضلاب، صدور قبض المثنی یا مفاصا حساب، درخواست تغییر نام و تغییر مسیر جابجایی و... را از جمله خدمات رایج ارائه شده در این دفاتر برشمرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این شهروندان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت از امکانات و بالا آوردن کنتور، واحدشماری، برچیدن انشعاب، تایید ترکیدگی داخل منزل، اعلام کارکرد کنتور و... بهره مند شوند.

حسن زاده عنوان کرد: این شرکت امکاناتی را برای تحقق مشتری مداری فراهم کرده که با به کارگیری فناوریهای جدید به بهبود فرآیندهای ارائه خدمات عمومی، تسریع در ارائه خدمات، کاهش فاصله میان شرکت و مشترکان و تسهیل فرآیندهای کاری سازمانها منتج خواهد شد.

به گفته وی پیش از این خدمات مشترکان آبفای استان در مرکز استان و در قالب دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده بود.