جشنواره مهرورزان جوان در رباط کریم برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت آموزش وپرورش رباط کریم، جشنواره مهرورزان جوان برای اولین بار در تمام مدارس این شهرستان اجرا می شود.

هدف از اجرای این جشنواره فرهنگسازی و ایجاد مشارکت دانش آموزان در امر مدرسه سازی است و دانش آموزان با شعار "من و خانواده ام می خواهیم در ساخت مدرسه سهیم باشیم"،حضور چشمگیری خواهند داشت.

این جشنواره روز دوشنبه مورخ 30 بهمن ماه جاری در مدارس سراسر شهرستان رباط کریم اجرا خواهد شد و علاوه بر دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه،27 هزار دانش آموز ابتدایی نیز کمکهای خود را به این امر خدا پسندانه اختصاص می دهند.

فرماندار اسلامشهر از پلیس آسیب دیده مراسم افتتاح مسکن مهر تقدیر کرد

غلامحسین آرام ضمن دیدار با استوار یکم حمید رضا حاصلی پلیس آسیب دیده در مراسم افتتاح مسکن مهر، از فداکاری و احساس مسئولیت این استوار یکم با اهدای لوح و هدیه تقدیر کرد.

استوار یکم حمید رضا حاصلی در روز افتتاح مسکن مهر اسلامشهر در حین برقراری نظم و امنیت از ناحیه دست مجروح شد و رئیس جمهور بارها از حال این مأمور انتظامی سوال کرده و جویای احوالش شده بود.

ثبت نام دوره تربیت مبلغین دینی در شهریار

موسسه فرهنگی قرآنی موعود(عج) شهریار اقدام به ثبت نام دوره تربیت مبلغین دینی در این شهرستان کرده است که در این راستا ثبت نام این دوره ها از تاریخ 25 بهمن ماه جاری آغاز شده است و تا تاریخ 10 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

هدف از اجرای این طرح که با همکاری معاونت تبلیغ استان تهران در شهرستان شهریار اجرا می شود، تربیت مبلغان دینی می باشد که آموزش هایی همچون نحوه ی سخنوری،فن بیان، روش های جدید ارائه مفاهیم دینی و کلاسداری، قرف و ادیان، سیره اهل بیت (ع) و …در این دوره ها به داوطلبان ارائه می شود.

همچنین شرکت در این دوره ها برای عموم خواهران و برادران آزاد است و علاقمندان می توانند برای ثبت نام در این دوره ها به موسسه فرهنگی قرآنی موعود(عج) واقع در شهریار ،خیابان ولیعصر کوچه پروین اعتصانمی پلاک ۱۴ مراجعه نمایند و یا با شماره ۰۲۱۶۵۲۲۰۴۹۸ تماس بگیرند.

از جمله مزایای این طرح می توان به اعطای گواهی پایان دوره، حق شرکت در دوره تخصصی تربیت مربی، شرکت در طرح مدارس امین در صورت قبولی در مصاحبه، استفاده از فارغ التحصیلان دوره به عنوان استاد، اهدای هدایای ارزنده به مبلغین برتر و... اشاره کرد.

نشست تخصصی جریان شناسی نحله های انحرافی در شهریار

مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهریار با اعلام این خبر گفت: این نشست با حضور مبلغات و مربیان قرآنی تحت پوشش اداره تبلیغات اسلامی شهریار در محل مجتمع فرهنگی هنری شهدای شهرداری شاهدشهر برگزار شد.

مرتضی نثاری افزود: حجت الاسلام کمیجانی، استاد این نشست ضمن اشاره به ضرورت شناخت نحله های انحرافی گفت: دشمنان و کینه توزان نظام اسلامی بعد از نا امید شدن در جنگ نظامی و تحریم، به حربه نحله های انحرافی روی آورده اند.

فرهنگ سازی؛ راهکاری اساسی برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی



رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: در ارتباط با ترویج فرهنگ منابع طبیعی بایستی جامعه هدف که شامل مرتعداران، عشایر، مجریان طرح های مرتعداری، مجریان طرح های بیابان زدایی و آبخیزداری، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب، ائمه جمعه، بسیجیان، مدیران شهرستانها و فرمانداران، شهرداران، بخشهای خصوصی، شوراها، دهیاران و بخشداران است، را با خود همراه کنیم که در این زمینه همکاری قوای سه گانه و دستگاه های ذیربط مورد انتظار است.

سید محمد موسوی در ادامه اضافه کرد: با توجه به نقش و جایگاه منابع طبیعی در حفظ و پایداری تولید و بهبود شاخص های زیست محیطی بایستی با برنامه ریزی و تلاشی همگانی اهمیت منابع طبیعی و حفظ آن در این هفته بیش از پیش در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.