2 طرح انتقال آب براي يزد در دست طراحي و اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، مجيد نامجو عصر شنبه در حاشيه مراسم بهره برداري از پروژه هاي استان يزد با حضور رئيس جمهور اظهار داشت: با دستور رئيس جمهور، علاوه بر اجراي سريع طرح هاي آبرساني مصوب در استان يزد، دو طرح ويژه براي اين استان در نظر گرفته شده است.

وي افزود: بر اين اساس با شيرين‌ سازي آب ‌هاي درياي شمال و انتقال آن به برخي استان‌ ها، استان يزد در اين طرح به صورت ويژه ديده شده است كه در حال طراحي براي اجراي آن هستيم.

وزير نيرو همچنين از انتقال آب درياي جنوب به يزد خبر داد و يادآور شد: در طرح شيرين ‌سازي آب درياي جنوب نيز انتقال آب به استان يزد ديده شده است و بر اساس دستور رئيس جمهور، اين طرح به طور جدي در وزارت نيرو دنبال مي ‌شود.

وي با بيان اينكه تلاش وزارت نيرو در يزد، فراهم‌ سازي زيرساخت‌ هاي لازم براي صنعت است.

نامجو اظهار اميدواري كرد: با انتقال هرچه سريعتر آب به اين استان يزد، شاهد شكوفايي بيش از پيش صنعت و كشاورزي در اين استان باشيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه منابع آب براي استان يزد تامين مي شود، اما مهمتر از منابع آبي، مديريت منابع است، افزود: يزد استاني است كه سالها در خشكسالي به سر برده و شرايط اقليمي آن، مديريت منابع آبي را ضروري تر مي كند.

امروز با حضور رئيس جمهور و وزير نيرو چندين طرح در حوزه وزارت نيرو با اعتباري بالغ بر 350 ميليارد تومان بهره برداري شد.