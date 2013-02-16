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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۱۰

قاسمی نژاد:

برداشت باقلا در خوزستان نیمه اسفند آغاز می شود

برداشت باقلا در خوزستان نیمه اسفند آغاز می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان گفت: برداشت باقلا با توجه به تنوع تاريخ كشت از اواسط اسفند شروع و تا اواسط ارديبهشت 92 ادامه مي يابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی نژاد افزود: سه هزار و 955 هكتار از اراضي استان به كشت باقلا اختصاص يافته كه نسبت  به سال گذشته حدود پنج درصد افزايش داشته است.

قاسمي نژاد اظهار کرد: با توجه به تنوع شرايط زراعي از جمله اقليم، آب و خاك و  مديريت مزرعه در استان،  عملكرد مزارع نيز به همان نسبت متنوع بوده و در مناطق مختلف از 2.5 تا 12 تن در هكتار  محصول سبز و از 1.5تا حداكثر پنج تن در هر هكتار باقلاي خشك از مزارع برداشت مي شود.

وي گفت: پيش بيني مي شود هشت هزار و 700 تن باقلاي خشك و 21 هزار و 357 تن باقلاي سبز در استان توليد شود.


معاون بهبود توليدات گياهي خوزستان به مناطق عمده كشت باقلا در استان اشاره کرد و گفت: شهرستانهاي دزفول، شوشتر و اهواز به ترتيب با يك هزار هكتار،600  هكتار و 500 هكتار رتبه هاي اول تا سوم كشت باقلا را در استان به خود اختصاص داده اند.

وي با بيان اينکه محصول باقلا با دست برداشت مي شود، افزود: محصول باقلای استان خوزستان به ساير استانهای کشور نیز صادر مي شود.

قاسمي نژاد يادآور شد: در سال گذشته حدود هشت هزار و 320 تن باقلا خشك و 20 هزار و 422 تن باقلاي سبز در استان توليد شده است.

کد مطلب 1816712

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