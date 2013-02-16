برداشت باقلا در خوزستان نیمه اسفند آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی نژاد افزود: سه هزار و 955 هكتار از اراضي استان به كشت باقلا اختصاص يافته كه نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد افزايش داشته است.

قاسمي نژاد اظهار کرد: با توجه به تنوع شرايط زراعي از جمله اقليم، آب و خاك و مديريت مزرعه در استان، عملكرد مزارع نيز به همان نسبت متنوع بوده و در مناطق مختلف از 2.5 تا 12 تن در هكتار محصول سبز و از 1.5تا حداكثر پنج تن در هر هكتار باقلاي خشك از مزارع برداشت مي شود.

وي گفت: پيش بيني مي شود هشت هزار و 700 تن باقلاي خشك و 21 هزار و 357 تن باقلاي سبز در استان توليد شود.



معاون بهبود توليدات گياهي خوزستان به مناطق عمده كشت باقلا در استان اشاره کرد و گفت: شهرستانهاي دزفول، شوشتر و اهواز به ترتيب با يك هزار هكتار،600 هكتار و 500 هكتار رتبه هاي اول تا سوم كشت باقلا را در استان به خود اختصاص داده اند.

وي با بيان اينکه محصول باقلا با دست برداشت مي شود، افزود: محصول باقلای استان خوزستان به ساير استانهای کشور نیز صادر مي شود.

قاسمي نژاد يادآور شد: در سال گذشته حدود هشت هزار و 320 تن باقلا خشك و 20 هزار و 422 تن باقلاي سبز در استان توليد شده است.