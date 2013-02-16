تحرکات نظامی تنش آمیز رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر آماده می شود تا نیروهای خود را به بلندی های جولان اشغالی اعزام کند. رئیس ستاد ارتش این رژیم نیز رایزنی ها و تماسهایی را برای توافق بر سازوکار فعالیت نظامی در مرزهای شمالی لبنان و سوریه انجام داده است.

با استناد به گزارشهای رژیم صهیونیستی، تجاوز اخیر این رژیم به یکی از پایگاههای سوریه، مرحله جدیدی را برای آمادگی های نظامی در منطقه جولان اشغالی به وجود آورده است.

این گزارشها درباره نشستهای امنیتی است که تل آویو با برخی طرفها در منطقه خاورمیانه انجام داده است. محور و موضوع مورد بحث و رایزنی در این نشستها، اوضاع سوریه و چگونگی مقابله با سوریه درنزدیکی مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی بوده است.

گزارش ها حاکی از این است که رژیم صهیونیستی با همپیمانان خود در منطقه عملیات جمع آوری اطلاعات جاسوسی را درباره ارتش سوریه، یگانهای موشکی و نیروی هوایی این کشور گسترش داده اند.

به گفته منابع نظامی، تحرکات نظامی در مرزهای سوریه برای جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت در درون مجتمعهای مسکونی صهیونیست نشین بوده است که در نزدیکی خاک سوریه قرار دارند.