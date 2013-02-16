معامله 212 میلیون اوراق بهادار در فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم معاملات امروز شنبه فرابورس در حالی به 212 میلیون اوراق بهادار به ارزش 845 میلیارد ریال رسید که در میان شرکت های فرابورسی بیشترین حجم معامله شده میان سرمایه گذاران به خرید و فروش 83.1 میلیون سهم هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه تعلق گرفت و در نهایت قیمت هر سهم با افت 0.03 درصدی به 3253 ریال رسید.

در همین حال، کمترین حجم معاملات به خرید و فروش 100 سهم بیمه میهن اختصاص داشت و قیمت هر سهم این شرکت بیمه ای با رشد 2.7 درصد به 1120 ریال رسید. این در حالی است که، شرکت های نفتی لاوان، شیراز، ایرانول و همچنین سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان با 5 درصد رشد بیشترین افزایش قیمت و حق تقدم بیمه سامان و قند شیروان قوچان و بجنورد بین 4.9 و 4.8 درصد افت بیشترین کاهش قیمت را کسب کردند، همچنین هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن همچنان در مرز 640 هزار ریال داد و ستد شد.



