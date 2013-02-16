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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۲۴

سخنگوی دولت اردن:

بستن مرزهای مشترک با سوریه غیر ممکن است

بستن مرزهای مشترک با سوریه غیر ممکن است

سخنگوی دولت اردن با بیان اینکه مرزهای مشترک با سوریه را نخواهیم بست، آمادگی خود را برای کمک به آوارگان سوری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، "سمیح المعایطه" وزیر مشاور در امور رسانه و سخنگوی رسمی دولت اردن با بیان اینکه بستن مرزهای اردن و سوریه  بسیار بعید است، خاطر نشان کرد کشورش تمام پناهندگان سوری را در خاک خود جای می دهد.

وی افزود اگر به اندازه کافی به اردن کمک شود، از فشارهای وارده بر این کشور کاسته خواهد شد و درنتیجه خواهد توانست در همه زمینه ها به برادران سوری خود کمک کند.

چندی پیش نیز "جعفر حسان" وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی اردن درباره شرایطی هشدار داد که ممکن است با بسته شدن مرزهای این کشور و سوریه به وجود آید.

وی افزود هزینه های گزافی که اردن متحمل می شود، این کشور را سوق داده است تا منابع و درآمدهای خود را تضمین کند و مجبور نشود مرزهای خود با سوریه را ببندد.

کد مطلب 1816719

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