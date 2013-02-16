انتخابات هیئت مدیره انجمن خیرین سلامت دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات تعیین هیئت مدیره انجمن خیرین سلامت دامغان با دعوت از پزشکان، خیران، معتمدین و افراد حقیقی و حقوقی و با حضور رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن خیران سلامت استان سمنان، امام جمعه، فرماندار و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان عصر شنبه در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

با برگزاری نخستین انتخابات هیئت مدیره انجمن خیرین سلامت که با حضور دعوت شدگان در این دوره از انتخابات برگزار شده بود با رای حاضران آقایان محمد خطیب زاده، عبدالرحمان رستمیان، سید عبدالله میرصالحی، احمد صدیق، سید محمدرضا (وحید) هاشمی، عبدالله امینیان و علی حیدری شوکت آبادی اعضای اصلی و خان عصمت طاهریان و حسین بنازاده به عنوان اعضای علی البدل برای مدت چهار سال انتخاب شدند.

به گزارش مهر، انجمن خیران سلامت در سال 1386 و بنا بر تاکید رهبر انقلاب در کشور شکل گرفت.

این انجمن با شناسایی کمبودها و مشکلات درمان با دعوت از خیران در ساخت درمانگاه، بیمارستان و مراکز درمانی، تجهیز بیمارستان ها به امکانات پزشکی و درمانی و کمک به بیماران بی بضاعت فعالیت می کند.

این انجمن از آغاز فعالیت خود توانسته گام های خوبی را در جهت رفع کمبودها و مشکلات بهداشتی و درمانی جامعه در اقصی نقاط کشور بردارد و از این امکانات عموم ملت ایران در شهر و روستا بهره مند شوند.

انجمن خیران سلامت دارای 9 عضو اصلی و علی البدل حقیقی است و سه عضو حقوقی شامل امام جمعه هر شهر به عنوان رئیس هیئت امنای خیران سلامت، فرماندار و سرپرست شبکه بهداشت و درمان است که در طول سال با تشکیل جلسات در جهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی و دعوت خیران تلاش می کنند.