خرده فرهنگها از ویژگی موسیقی گلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن امامی در حاشیه بیست و هستمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهار داشت: موسیقی ترکمن، کتول، طبری و سنتی کلاسیک موجب تنوع در این هنر شده اند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: این ویژگی ها در موسیقی گلستان منحصر به فرد است.

موسیقی مقامی اولویت حضور در جشنواره فجر است

مسئول انجمن موسیقی گلستان گفت: براساس سیاست کلان کشور موسیقی مقامی و محلی اولویت حضور در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر است.

سید ابوالفضل امیرلطیفی اظهار داشت: جشنواره بین المللی موسیقی فجر برای سومین سال پیاپی همزمان با تهران در گلستان برگزار می شود.

وی افزود: علاوه بر گلستان، قزوین، رشت و یاسوج نیز میزبان این دوره از جشنواره هستند. و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی ایران براساس توانمندی استان ها میزبانان جشنواره بین المللی موسیقی فجر را انتخاب می کنند.

توجه کم رسانه ها به موسیقی

سرپرست گروه موسیقی خاموش تهران گفت با انتقاد از رسانه ها به دلیل پوشش دادن اخبار هنر موسیقی گفت: متاسفانه توجه رسانه ها به موسیقی کم است.

آرمین جوانبخت اظهار داشت: متاسفانه در مقایسه با فیلم توجه رسانه ها به موسیقی کم است.

وی افزود: چندین برنامه تلویزیونی درباره فیلم برگزار می شود، اما درباره موسیقی به اندازه پنج دقیقه هم برنامه ای ساخته نمی شود.

سرپرست گروه موسیقی خاموش تهران خاطرنشان کرد: اگر به موسیقی به اندازه فیلم در عرصه رسانه توجه شود چند برابر بیشتر تاثیرگذار است.