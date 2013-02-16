تخفیف ویژه به سرمایه گذاران نواحی صنعتی/ رفع مشکل پروانه شهرک صنعتی صفادشت

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالله مولایی بعدازظهر امروز در همایش توسعه فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان ملارد به حل مشکلات تولیدکنندگان پرداخت و اظهار داشت: مشکلاتی که طی همایش عنوان شد، مسئله پیچیده و غیرقابل حلی نیست، در واقع باید با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی تمامی مشکلات موجود رفع و راهکارهای لازم ارائه شود.

رفع مشکل پروانه شهرک صنعتی صفادشت

وی افزود: در رابطه با مشکل اخذ پروانه بهره برداری شهرک خصوصی صفادشت، 9 لکه صنعتی وجود داشت که تاکنون دو مجوز صادر شده و حل این مشکل پیگیری جدی مسئولین شهرستان را می طلبد.



مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور عنوان کرد: ناحیه صنعتی دهک با مساحت 50 هکتار در حال توسعه است و درخواست مسئولان شهرستانی هم زون صنایع صنعتی و هم زون صنایع تبدیلی کشاورزی است لذا این نوید را می دهم که این موضوع را با اهتمام بیشتری پپیگیری خواهیم کرد.



تخفیف ویژه به سرمایه گذاران نواحی صنعتی



مولایی گفت: منطقه ملارد، منطقه با استعدادی است و ظرفیت توسعه دارد، از امروز تا پایان فروردین ماه هر فردی که جهت اخذ زمین در ناحیه صنعتی دهک ثبت نام کند، از تسهیلات ویژه ای برخوردار می شود.

وی افزود: درصورت ایجاد واحد صنعتی طی مدت یک سال، 30 درصد به سرمایه گذار استرداد خواهد شد، در این زمینه افرادی که در این منطقه مستقر شوند، از اعتبارات ريالی و کمکهای فنی و اعتباری به مبلغ دو میلیارد ريال تا 9 میلیارد ريال برخوردار می شود.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت 120 کیلومتری در مصوب سال 46 هیئت وزیران اذعان کرد: برداشتن این محدودیت در اختیارات من نیست.



فخرالله مولایی در حاشیه مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احداث شهرکهای صنعتی در سال جاری در سطح کشور گفت: این رقم از 904 شهرک به 911 تا رسیده است که اغلب در استان تهران، قزوین، فارس و مناطق غی برخوردار بود.



وی در مورد اقدامات تشویقی برای سرمایه گذاران اظهار داشت: دولت مشوقهای خوبی در نظر گرفته که از جمله آن می توان به کمک فنی اعتباری، تخفیف 30 درصد برای واحدهایی که طی یکسال ایجاد شوند و تضمین تسهیلات توسط صندوق ضمانت سازمان صنایع کوچک که بیش از 80 درصد افزایش داشته است، اشاره کرد.



نوسانات ارز بر تولیدات داخلی موثر است



این مسئول در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص علت تاثیر تولیدات داخلی از نوسانات ارز گفت: اینکه نوسانات ارز بر تولیدات داخلی بی تاثیر باشد، غیرممکن است اما اینکه برخی اعلام می کنند تولیدات کاهش یافته، سیاه نمایی و کذب می باشد.