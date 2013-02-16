به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دامغان که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد خواستار مشارکت همگانی در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر شد و اظهار داشت: بیان فرایض دینی و اسلامی و گسترش آن در جامعه موجب تقویت فریضه امر به معروف و نهی از منکر می شود.

وی اضافه کرد: باید با اجرای برنامه های فرهنگی و پر محتوا، همگان از فریضه مقدس و با ارزش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بهره مند شوند.

فرماندار شهرستان دامغان با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی و متولی اجرا امر به معروف و نهی از منکر در اجرای هرچه بهتر این فریضه نقش مهم و اساسی دارند، گفت: مصوبات جلسه امر به معروف و نهی از منکر جنبه اجرایی دارد و باید بکوشیم تصمیمات این جلسات به خوبی اجرا شود.

تلاش آموزش و پرورش در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه آموزش و پرورش در بحث اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی در جامعه دارد، اظهار داشت: این سازمان می کوشد تا این فریضه به خوبی ترویج و گسترش پیدا کند.

محمد علی امانی ضمن با بیان اینکه آموزش و پرورش در بسترسازی و آموزش جامعه هم نقش آفرین است افزود: این سازمان در بحث فریضه امر به معروف و نهی از منکر که نیاز به آموزش و بیان مسائل این فریضه دارد تلاش می کند.

وی گفت: همه ما وظیفه داریم که در این حرکت مقدس و با ارزش دینی گام برداریم و از این حرکت لحظه ای کوتاهی و غفلت نکنیم.

به گزارش مهر، تشکیل گروه های فرهنگی در راستای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بیان مسائل فرهنگی در پنج شنبه هر هفته در گلزار شهدا (فردوس رضا) دامغان از مهمترین مصوبات جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دامغان بود.