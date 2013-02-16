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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۳۹

بررسی 11 طرح تحقیقاتی/ کشف 12 هزار عدد داروی غیرمجاز در بندگز

بررسی 11 طرح تحقیقاتی/ کشف 12 هزار عدد داروی غیرمجاز در بندگز

گرگان - خبرگزاری مهر: در جلسه شورای تخصصی پژوهش و فناوری علوم پزشکی گلستان 11 طرح تحقیقاتی و چهار گزارش نهایی مورد بررسی قرار گرفت.شهرستان بندرگز معدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که بعد از ظهر شنبه برگزار شد، با حضور اعضاي شورا 11 طرح تحقيقاتی و 4 گزارش نهايی طرح مورد بررسی قرار گرفت که از اين تعداد، دو طرح بالای سقف، هفت طرح تحقيقاتی زير سقف و دو موردگزارش نهايی طرح به تصويب نهايی رسيد.

 
اصلاحيه طرح تحقيقاتی آقای هادی رحيم زاده و خانم سميه بيرامی مصوبه شورای پژوهشمرکز تحقيقات بهداشت محيط با عنوان "استخراج فاز جامد و پيش تغليظ مقادير کم ديازينون توسط مزوپروس کربنی CMK-3 در نمونه های آبی و اندازه گيری توسط دستگاه کروماتوگرافی مايع با کارآيی بالا" و اصلاحيه طرح تحقيقاتي دکتر هما داوودي و دکتر عزت الله قائمي ارسالي از مرکز تحقيقات بيماريهای عفونی مطرح و مورد تصويب قرارگرفت .
 
کشف 12 هزار عدد داروی غیرمجاز در بندرگز
 
متعاقب بازرسی های پليس آگاهی شهرستان بندرگز در پليس راه نوکنده بيش از 12 هزار و 575 عدد داروی غير مجاز شامل شربت متادون ، قرص ترامادول ، قرص نوافن ، قرص ارکتو ، کپسول و ... از خودرويی که در حال خروج از استان گلستان بوده کشف و ضبط شد.
 
به استناد نظريه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان بندرگز از آنجائيکه اين داروها در شبکه غير مجاز و خارج از چرخه دولتی توزيع و فاقد برچسب اصالت و سلامت بوده اند غير قابل مصرف انسانی تشخيص داده شده و به دستور داديار شعبه دوم دادگستری معدوم شدند.
 
ارزش ريالی داروهای مکشوفه بالغ بر 20 ميليون ريال بوده است.
کد مطلب 1816734

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