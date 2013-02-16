بررسی 11 طرح تحقیقاتی/ کشف 12 هزار عدد داروی غیرمجاز در بندگز

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که بعد از ظهر شنبه برگزار شد، با حضور اعضاي شورا 11 طرح تحقيقاتی و 4 گزارش نهايی طرح مورد بررسی قرار گرفت که از اين تعداد، دو طرح بالای سقف، هفت طرح تحقيقاتی زير سقف و دو موردگزارش نهايی طرح به تصويب نهايی رسيد.

اصلاحيه طرح تحقيقاتی آقای هادی رحيم زاده و خانم سميه بيرامی مصوبه شورای پژوهشمرکز تحقيقات بهداشت محيط با عنوان "استخراج فاز جامد و پيش تغليظ مقادير کم ديازينون توسط مزوپروس کربنی CMK-3 در نمونه های آبی و اندازه گيری توسط دستگاه کروماتوگرافی مايع با کارآيی بالا" و اصلاحيه طرح تحقيقاتي دکتر هما داوودي و دکتر عزت الله قائمي ارسالي از مرکز تحقيقات بيماريهای عفونی مطرح و مورد تصويب قرارگرفت .

کشف 12 هزار عدد داروی غیرمجاز در بندرگز

متعاقب بازرسی های پليس آگاهی شهرستان بندرگز در پليس راه نوکنده بيش از 12 هزار و 575 عدد داروی غير مجاز شامل شربت متادون ، قرص ترامادول ، قرص نوافن ، قرص ارکتو ، کپسول و ... از خودرويی که در حال خروج از استان گلستان بوده کشف و ضبط شد.

به استناد نظريه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان بندرگز از آنجائيکه اين داروها در شبکه غير مجاز و خارج از چرخه دولتی توزيع و فاقد برچسب اصالت و سلامت بوده اند غير قابل مصرف انسانی تشخيص داده شده و به دستور داديار شعبه دوم دادگستری معدوم شدند.

ارزش ريالی داروهای مکشوفه بالغ بر 20 ميليون ريال بوده است.