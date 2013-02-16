کشف هفت هزار ليتر سوخت قاچاق در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادي اظهار داشت: در پي دريافت اخبار و اطلاعاتي از منابع خبري مبني بر اينکه در جاده ساوه گاراژي تبديل به دپوي گازوئيل شده، موضوع در دستور کار پليس قرار گرفته و ماموران پليس آگاهي جهت بررسي موضوع به محل اعزام شدند.



وي ادامه داد: پس از مدتي کنترل گاراژ مذکور، با ورود دو دستگاه خودروي سنگين به محل، عمليات پليس آغاز شد و در بازرسي به عمل آمده از گاراژ، هفت هزار ليتر فرآورده هاي نفتي از نوع گازوئيل که به طرز ماهرانه اي در دو تانکر جاسازي شده بود کشف شد.



خدادادي افزود: در اين راستا متهم بنام "رسول - س" فرزند خليل ساکن اسلامشهر دستگير شد و در بازجوئيهاي پليس، اظهار داشت: 20 روز است که در اين مکان فعاليت مي کرده است.