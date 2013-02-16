نماینده بوکس استان سمنان در رقابت های منطقه ای سوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بوکس شهرستان شاهرود که به نمایندگی از استان سمنان در مسابقات بوکس منطقه سه کشور حضور داشت موفق شد با کسب سه مدال رنگارنگ بر سکوی سوم ایران بایستد.

در بخش انفرادی این رقابت ها، یعقوب حسن زاده توانست مدال طلا بگیرد، محسن علی محمدی به مقام دوم رسید و مرتضی فلاحی، ایمان عرب یار محمدی و علی ابوالفضلی به مقام مشترک سومی رسیدند.

رقابتهای بوکس منطقه سه کشور به میزبانی مشهد برگزار شد.

تیم سمنان جوان قهرمان مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی کشور جام فجر شد

مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی کشور جام فجر با قهرمانی تیم سمنان جوان در یزد پایان یافت.

مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی کشور با شرکت شش تیم در یزد برگزار و تیم ها در دو گروه سه تیمی به رقابت پرداختند.

در بازی پایانی بین تیم های گلساپوش یزد و سمنان جوان برگزار شد تیم سمنان جوان با پیروزی سه بر یک مقابل حریف به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت و جام فجر را از آن خود کرد.

تیم شباب کرمانشاه نیز در بازی رده بندی این رقابت ها با نتیجه پنج بر سه تیم صنعت کشاورزی اصفهان را مغلوب کرد و بر سکوی سوم ایستاد.

محمدعلی صادقی از تیم سمنان جوان نیز با هشت گل زده به عنوان آقای گل این مسابقات معرفی شد.

تیم های مرکزی و سمنان در لیگ دارت کشور اول شدند

مرحله اول رقابت های دارت لیگ باشگاه های کشور با برتری تیم های دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی و کمیته دارت استان سمنان در گرمسار پایان یافت.

این رقابت ها با شرکت 16 تیم باشگاهی در دو گروه هشت تیمی برگزار شد و از هر گروه سه تیم به مرحله بعد این بازی ها راه یافتند.

در پایان این مرحله در گروه اول پس از تیم دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی تیم های ایرانیان شایسته از تهران و کرج عنوان های دوم و سوم را کسب کردند.

در گروه دوم نیز تیم کمیته دارت استان سمنان در سکوی اول ایستاد و تیم های ایرانیان شایسته ب از تهران و خراسان رضوی دوم و سوم شدند.

رقابت های دور برگشت با شرکت سه تیم برتر این مرحله اردیبهشت ماه سال اینده در تهران برگزار می شود.

در این بازی ها که به مدت دو روز در سالن جانبازان گرمسار برگزار شد 250 دارت انداز از استانهای مختلف به رقابت پرداختند.

درخشش باستانی کاران استان در مسابقات قهرمانی کشور

ورزشکاران باستانی کار استان سمنان با درخشش خود در مسابقات قهرمانی کشور برای اولین بار موفق به کسب پنج مدال شدند.

در این مسابقات که در اصفهان برگزار شد ورزشکاران استان موفق به کسب مدال هایی شدند.

مرتضی عجم مقصودی از شهرستان شاهرود در رشته دو میل بازی و سه و چهار میل بازی دو مدال نقره، حسین صائمی از شهرستان شاهرود در رسته کباده مدال نقره، هومن اعلایی از شهمیرزاد در رشته چرخ چمنی مدال نقره و مهدی قاضی از شهرستان شاهرود در وزن 90-80 کیلوگرم کشتی پهلوانی مدال برنز را کسب کردند.