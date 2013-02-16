  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۴۲

350 نیروی شرکت نفت مسجدسلیمان قرارداد مستقیم شدند

350 نیروی شرکت نفت مسجدسلیمان قرارداد مستقیم شدند

مسجدسلیمان - خبرگزاری مهر: مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با 350 نفر از پرسنل پیمانکاری این شرکت خبر داد.

منوچهر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  این اقدام در راستای دستورالعمل سال گذشته هیئت وزیران صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: از زمان ابلاغ این بخشنامه تاکنون با 350  نفر از پرسنلی که دارای شرایطی مطابق با ضوابط ابلاغ شده بودند قرارداد مستقیم امضا شده به گونه ای که این افراد در قالب قرارداد موقت یک ساله تبدیل وضعیت شده اند.

بارانی در خصوص آمار جنسیت این افراد گفت : 81 درصد این نفرات مرد و 19 درصد نیز زن هستند.

مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره در خصوص وضع تحصیلی نفرات تبدیل وضعیت یافته گفت : تعداد 141 نفر یا 41 درصد نفرات تبدیل وضعیت یافته دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد 110 نفر یا 32 درصد دارای مدرک تحصیلی کاردانی، 93 نفر یا 26 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و 2 نفر یا کمتر از یک درصد نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دستور العمل تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد موقت کماکان دارای اعتبار است بررسی و احراز شرایط پرسنل پیمانکاری برای تبدیل وضعیت باجدیت از سوی کارشناسان منابع انسانی این شرکت در حال اجراست.

کد مطلب 1816738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها