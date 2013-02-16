350 نیروی شرکت نفت مسجدسلیمان قرارداد مستقیم شدند

منوچهر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اقدام در راستای دستورالعمل سال گذشته هیئت وزیران صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: از زمان ابلاغ این بخشنامه تاکنون با 350 نفر از پرسنلی که دارای شرایطی مطابق با ضوابط ابلاغ شده بودند قرارداد مستقیم امضا شده به گونه ای که این افراد در قالب قرارداد موقت یک ساله تبدیل وضعیت شده اند.

بارانی در خصوص آمار جنسیت این افراد گفت : 81 درصد این نفرات مرد و 19 درصد نیز زن هستند.

مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره در خصوص وضع تحصیلی نفرات تبدیل وضعیت یافته گفت : تعداد 141 نفر یا 41 درصد نفرات تبدیل وضعیت یافته دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد 110 نفر یا 32 درصد دارای مدرک تحصیلی کاردانی، 93 نفر یا 26 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و 2 نفر یا کمتر از یک درصد نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دستور العمل تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد موقت کماکان دارای اعتبار است بررسی و احراز شرایط پرسنل پیمانکاری برای تبدیل وضعیت باجدیت از سوی کارشناسان منابع انسانی این شرکت در حال اجراست.