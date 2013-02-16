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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۴۱

با حضور وزیر ورزش انجام شد/

بهره برداری متمرکز از 25 طرح ورزشی در گلستان

بهره برداری متمرکز از 25 طرح ورزشی در گلستان

کردکوی - خبرگزاری مهر: 25 طرح ورزشی بصورت متمرکز با حضور وزیر ورزش و جوانان در گلستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی صبح شنبه در قالب سفری یکروزه به گلستان از طرح های مختلف ورزشی بهره برداری کرد.

 
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان عصر شنبه در حاشیه اجرای این طرح های ورزشی در غرب استان افزود: برای اجرای طرحهای مختلف ورزشی 150 میلیارد ریال هزینه شده است.
 
قربانعلی پاشا اظهار داشت: این طرح ها شامل 18 سالن ورزشی سرپوشیده با ماینگین 1200 مترمربع بوده است.
 
وی عنوان کرد: همچنین شش سالن ورزشی روباز و یک استخر سرپوشیده نیز با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری رسیده است.
 
وی اظهار کرد: سالن های ورزشی ویژه پسران در گنبدکاووس، بندرترکمن، کردکوی، خانه بسکتبال در گرگان از دیگر طرحها بوده است.
 
پاشا یادآورشد: سالن وزنه برداری در علی آبادکتول و سالن دو هزار نفره آزادشهر از عمده طرحهای ورزشی بوده است.
 
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان سرانه فضای ورزشی استان را حدود هفت دهم متر مربع اعلام کرد.
کد مطلب 1816739

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