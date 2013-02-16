بهره برداری متمرکز از 25 طرح ورزشی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی صبح شنبه در قالب سفری یکروزه به گلستان از طرح های مختلف ورزشی بهره برداری کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان عصر شنبه در حاشیه اجرای این طرح های ورزشی در غرب استان افزود: برای اجرای طرحهای مختلف ورزشی 150 میلیارد ریال هزینه شده است.

قربانعلی پاشا اظهار داشت: این طرح ها شامل 18 سالن ورزشی سرپوشیده با ماینگین 1200 مترمربع بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین شش سالن ورزشی روباز و یک استخر سرپوشیده نیز با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار کرد: سالن های ورزشی ویژه پسران در گنبدکاووس، بندرترکمن، کردکوی، خانه بسکتبال در گرگان از دیگر طرحها بوده است.

پاشا یادآورشد: سالن وزنه برداری در علی آبادکتول و سالن دو هزار نفره آزادشهر از عمده طرحهای ورزشی بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان سرانه فضای ورزشی استان را حدود هفت دهم متر مربع اعلام کرد.