 توقيف 150 دستگاه خودروي متخلف در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عليرضا قدمي از تشديد برخورد با متخلفان حادثه ساز طي 48 ساعت گذشته در سطح جاده هاي استان خبر داد و گفت: طي اين مدت با 800 دستگاه خودرو به دليل سرعت غيرمجاز و 300 دستگاه خودرو به دليل سبقت غير مجاز برخورد قانوني شد.

وی ادامه داد: طي اين مدت همچنين 150 دستگاه خودرو به دليل ارتكاب جرائم گوناگون توقيف و به پاركينگ منتقل شدند.

توقيف 33 دستگاه موتورسيكلت متخلف در گرگان

در راستاي تشديد فعاليت هاي انتظامي در گرگان 33 دستگاه موتورسيكلت متخلف طي 24 ساعت گذشته توقيف شد.

سرهنگ علي عارف نژاد فرمانده انتظامي گرگان گفت: طي 24 ساعت گذشته فعاليت هاي انتظامي در اين شهر به منظور برخورد با موتورسوران متخلف و سارقان و متهمان تحت تعقيب تشديد پيدا كرد.

وي افزود: در راستاي اجراي اين طرح 33 دستگاه موتورسيكلت و پنج دستگاه خودروي متخلف توقيف و جهت سير مراحل قانوني به پاركينگ انتقال داده شدند.

سرهنگ عارف نژاد همچنين دستگيري سه سارق و 14 مظنون به سرقت را از ديگر موفقيت هاي اجراي اين طرح دانست و گفت: طي اين عمليات ها چهار خرده فروش به همراه يك نفر شرور دستگير و تحويل مقام قضايي شدند.