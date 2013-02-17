به گزارش خبرگزاری مهر، مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاري دهمين آئين تجليل از دانش آموزان و معلمان استان در 23 اسفند ماه امسال خبر داد.

محمد بناييان سفيد در ستاد تجليل از چهره هاي برتر دوره متوسطه استان سمنان، ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين جشنواره، باكيفيت بخشي بالا و ايجاد تاثير در ميان ديگر دانش آموزان، تصريح كرد: بايد عواملي كه موجب موفقيت و پيشرفت دانش آموزان از جمله نقش معلمان و والدين، شيوه تدريس معلمان، تاثير پذيري دانش آموز از خانواده و دوستان، تلاش و همت افراد، انتخاب رشته و ... تبيين شود و اين اطلاعات مهم از دانش آموزان برتر در اختيار گروه همسالان قرار گيرد.

به گفته وي در اين جشنواره از حدود 600 نفر از دانش آموزان و معلمان برتر قدر داني مي شوند.

در اين نشست معاون آموزش متوسطه اداره كل اموزش و پرورش استان سمنان، گفت: در اين آئين از دانش آموزان برتر استان در زمينه هاي جشنواره نوجوان و جوان خوارزمي، برگزيدگان المپيادهاي علمي، مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي، برترين هاي كنكور، مسابقات علمي عملي و كاربردي تجليل مي شود.

حسين فولاديان افزود: در آين جشنواره همچنين ازمعلمان برگزيده در زمينه روش برتر تدريس و مدارس كارآمد تقدير صورت مي گيرد.

طرح نظارت بر عرضه کالا و خدمات ویژه نوروز در استان سمنان آغاز شد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در رزمایشی گفت: بازرسان این استان در طرح نظارت بر نحوه عرضه و قیمت کالاها ویژه عید نوروز با نظارت بر نحوه عرضه کالاها از گران فروشی، درج نکردن قیمت و صادر نشدن فاکتور خرید جلوگیری می کنند.

مهدی یحیایی با بیان اینکه 150 نفر بازرس، ناظر و کارشناس برای نظارت بر بازار و جلوگیری از گران فروشی همکاری می کنند، افزود: اجرای این طرح تا بیست و پنجم فروردین ادامه دارد.

همزمان با آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز، فرماندار سمنان نیز با حضور در بازار سمنان وضعیت بازار و قیمتها را بررسی کرد.

حسن سعدالدین از برپایی نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در نیمه اسفند در سمنان خبر داد و گفت: برای رفاه حال مردم علاوه بر ذخیره سازی اقلام اساسی، بازارهای روز نیز در سمنان ایجاد می شود.

شیوه های ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در مهدیشهر بررسی شد

در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر شیوه ها و اهداف دستیابی به سبک زندگی اسلامی ایرانی بررسی شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر در این نشست به سبک زندگی قرآنی اشاره کرد و گفت: قرآن سبک زندگی اسلامی را بیان می کند و هدفش سلامت جسم، روح، زندگی و... بشریت است.

حجت الاسلام محمد بارانی ضمن بیان اینکه انسان بهشتی شاد و آرام است، افزود: باید راهکارهای پیاده سازی سبک زندگی قرآنی در شورای فرهنگ عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی توجه به زندگی ائمه را موجب دستیابی به سبک زندگی اسلامی دانست و تاکید کرد: در خطبه متقین نهج البلاغه 110 نشانه زندگی اسلامی بیان شده است.

فرماندار شهرستان مهدیشهر نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مردم این شهرستان به خاطر حضور فعال در راهپیمایی 22 بهمن گفت: حساسیت انتخابات پیش رو بالاست و باید برای برگزاری انتخاباتی باشکوه تلاش کنیم.

محمدرضا قنبری افزود: شعار انتخابات آزاد انحرافی و نادرست است.

68 مقاله برای ارائه در همایش ملی هیدرات گازی ایران پذیرفته شد

دبیر همایش ملی هیدرات گازی ایران در نشست شورای علمی این همایش در دانشگاه سمنان از پذیرش 68 مقاله برای ارائه در این همایش خبر داد.

فرشاد ورامینیان افزود: 90 عنوان مقاله به دبیرخانه دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران ارسال شد که از این تعداد با رای هیئت داوران تعداد 68 مقاله برای ارائه در این همایش پذیرفته شد.

وی گفت: در این نشست با حضور اساتید دانشگاه ها و کارشناسان صنعت نفت و گاز مقاله های ارسالی مورد داوری قرار گرفت و مقالات برتر و دارای شرایط لازم انتخاب شد.

ورامینیان افزود: از مقالات پذیرش شده 41 مقاله به صورت سخنرانی و 27 مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه می شود.

مقالات برگزیده در نشریه علمی و پژوهشی انجمن مهندسی شیمی ایران نیز چاپ می شوند.

اکتشاف، حفاری، بهره برداری و مطالعه مخازن هیدرات، تولید، ذخیره سازی و انتقال گاز به صورت هیدرات، خواص فیزیکی و ساختار مولکولی، محیط زیست، ایمنی، مدیریت منابع هیدرات، به کارگیری فناورهای نو در هیدرات گازی، شبیه سازی و مدل سازی ترمودینامیکی و سینتیکی هیدرات های گازی و تشکیل هیدرات گازی در فرآیند های صنعتی از محورهای این همایش دو روزه است.

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم اردیبهشت سال آینده به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار می شود.

همایش مجریان انتخابات سه استان در سمنان برگزار می شود

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان از برگزاری همایش توجیهی و آموزشی مجریان و دست اندرکاران انتخابات سه استان کشور در سمنان خبر داد.

ایرج کارخایی گفت: این همایش با هدف هرچه مطلوبتر و مناسب تر برگزاری انتخابات سال آینده با حضور مجریان و دست اندرکاران انتخابات استانهای سمنان، گلستان و مازندران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش به مدت دو روز در مهدیشهر برگزار می شود گفت: مجریان و دست اندرکاران انتخابات این استانها در خصوص مسایل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا آموزش می بینند.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان بیست و چهارم خرداد 92 برگزار می شود.