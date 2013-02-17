كشف محموله 84 كيلويي مواد افيوني و توقيف 2 خودرو در رودبار

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودبار روز گذشته به منظور انجام ماموريت و برخورد با سوداگران مرگ در محور اسلام آباد - زهكلوت اقدام به كنترل خودروهاي عبوري كردند.





ماموران انتظامي هنگام كنترل و بازرسي خودروهاي عبوري به يك دستگاه سواري سمند دستور ايست دادند كه راننده بدون توجه به هشدار پليس بر سرعت خودرو افزود و از ايست و بازرسي پليس متواري شد.





ماموران انتظامي در پي فرار اين خودرو بلافاصله در يك عمليات تعقيب و گريز موفق شدند سواري سمند را توقيف و راننده و سرنشين آن را دستگير كنند.





پليس در بازرسي از خودروي توقيفي 84 كيلوگرم ماده مخدر از نوع حشيش كه در صندوق عقب آن جاسازي شده بود را كشف كرد.





در اين عمليات يك دستگاه سواري پژو نيز كه به عنوان اسكورت خودروي حامل مواد مخدر بود، شناسايي و توقيف شد.





پس از پايان عمليات سه قاچاقچي، دو دستگاه خودرو و محموله مواد مخدر تحويل دستگاه قضايي شد.

