انجمن سینماگران جوان کرج ورک شاپ شیوه های رهبری بازیگر را آغاز کرد

مجید خادمی زاده در گفتگو با خبرنگارمهر، در تشریح این دوره آموزشی گفت: ورک شاپ " شیوه های رهبری بازیگر و بازیگری" روزهای شنبه از ساعت 14 الی 18 ویژه فیلمسازان انجمن کرج برگزار می شود.

وی افزود: فیلمسازان جوان در این دوره می آموزند که چگونه بر روی صحنه از احساسات یک بازیگر برای خلق میزانسن های حرفه ای از قاب دوربین استفاده کنند.

سرپرست انجمن سینمای جوانان کرج گفت: نحوه کار با دوربین،بکارگیری تکنیک و خلق تصاویر بدیع برای ورود به عرصه فیلمسازی حرفه ای و سینما از جمله موضوعاتی است که در این ورک شاپ به آن پرداخته خواهد شد.

خادمی زاده بیان کرد: این دوره ها آزاد است و سایر علاقمندان نیز می توانند در کنار فیلمسازان جوان دفتر انجمن کرج برای شرکت در این ورک شاپ به صورت رایگان شرکت نمایند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 32707746 تماس حاصل نمایند.