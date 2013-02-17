ایجاد توقفگاه قطار در شهرستان مرودشت

مهرداد انصاري در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه اندازي این توقفگاه گفت: طي چند روز آينده اين توقفگاه در شهرستان مرودشت با حضور مسئولان راه اندازي خواهد شد.

وي ادامه داد: اين توقفگاه براي قطار مسافربري در شهرستان مرودشت راه اندازي خواهد شد.

مدير عامل راه آهن استان فارس افزود: در گذشته مسافران شهرستان مرودشت براي سفر با قطار مجبور بودند به ايستگاه قطار در شهرستان پاسارگاد يا شيراز مراجعه كنند كه با اين اقدام ديگري نيازي به عزيمت به اين شهرستانها نيست.

انصاري اظهار داشت: اين اقدام به منظور رفاه حال شهروندان مرودشتي صورت گرفته است.

شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.