رهاسازی حقابه تالاب بختگان بررسی شد/ رهاسازی در آینده نزدیک

حسين صالح جهرمي در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرين وضعيت رهاسازي حقابه درياچه بختگان بيان كرد: چند روز قبل جلسه اي با حضور مسئولان ادارات ذي ربط و معاون استاندار فارس تشكيل و در اين جلسه پيرامون رهاسازي حقابه بختگان مسائلي مطرح شد.

وي ادامه داد: در اين جلسه در خصوص ميزان آب ذخيره شده در سد درودزن تبادل نظر شد و با توجه به اينكه حجم اين سد به ميزان مناسب رسيده بود رهاسازي حقابه به زمان ديگري موكول شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای فارس اظهار داشت: همچنين در اين جلسه مقرر شد كه در نيمه دوم اسفندماه جلسه اي گرفته شود و در اين جلسه تاريخ دقيق رهاسازي حقابه بختگان مشخص شود.

صالح جهرمي ادامه داد: علاوه بر اين در جلسه آتي پيرامون ميزان آب ذخيره شده در بختگان مطالبي عنوان و ميزان آبي كه رهاسازي خواهد شد نيز مشخص مي شود.