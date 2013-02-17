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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

رهاسازی حقابه تالاب بختگان بررسی شد/ رهاسازی در آینده نزدیک

رهاسازی حقابه تالاب بختگان بررسی شد/ رهاسازی در آینده نزدیک

شيراز - خبرگزاري مهر: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای فارس از تشكيل جلسه بررسي رهاسازي حقابه درياچه بختگان درآينده اي نزديك خبر داد.

حسين صالح جهرمي در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرين وضعيت رهاسازي حقابه درياچه بختگان بيان كرد: چند روز قبل جلسه اي با حضور مسئولان ادارات ذي ربط و معاون استاندار فارس تشكيل و در اين جلسه پيرامون رهاسازي حقابه بختگان مسائلي مطرح شد.

وي ادامه داد: در اين جلسه در خصوص ميزان آب ذخيره شده در سد درودزن تبادل نظر شد و با توجه به اينكه حجم اين سد به ميزان مناسب رسيده بود رهاسازي حقابه به زمان ديگري موكول شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای فارس اظهار داشت: همچنين در اين جلسه مقرر شد كه در نيمه دوم اسفندماه جلسه اي گرفته شود و در اين جلسه تاريخ دقيق رهاسازي حقابه بختگان مشخص شود.

صالح جهرمي ادامه داد: علاوه بر اين در جلسه آتي پيرامون ميزان آب ذخيره شده در بختگان مطالبي عنوان و ميزان آبي كه رهاسازي خواهد شد نيز مشخص مي شود.

کد مطلب 1816765

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