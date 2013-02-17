اولین دوره مسابقات انتخابی کونگ فو استان البرز برگزار شد

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این مسابقات در دو استایل فرم و نیمه آزاد در 4 رده سنی به مدت دور روز در سالن ورزشی شهید کیانپور برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دور از مسابقات با 600 کونگ فوکار در کرج برگزار شد، اظهار داشت: مسابقات با حضور مدیر کل ورزش و جوانان و مسئولان ، رسانه ها ، پیشکسوتان، قهرمانان ، مربیان و اساتید در سالن ورزشی شهید کیانپور برگزار شد.

رئیس هئیت کونگ فو استان البرز با اشاره به اینکه این مسابقات در دو استایل فرم و نیمه آزاد است، افزود: سطح مسابقات برگزاری این رقابت ها 2 روز به طول انجامید.

وی افزود: با عنایت به اهمیت ورزش در استان البرز و فعالیت مستمر کونگ فوکاران لزوم برگزاری این رقابتها احساس می شد و با انجام این مسابقات نفرات برتر و توانمند کونگ فو در استان البرز مشخص شدند.

رئیس هیئت کونگ فو استان البرز بیان کرد: خوشبختانه این مسابقات با استقبال خوبی همراه بود و نشان داد که پتانسیل های کونگ فو کاران این استان تا چه میزان است.

وی اظهار داشت: کونگ فو کاران استان البرز جمعیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند و به همین دلیل با برگزاری این مسابقات سعی شده تا انگیزه مربیان، ورزشکاران و قهرمانان نیز افزایش یابد.

گروسی افزود: برنامه های گسترده ای در قالب اردوها، مسابقات و دوره های آموزشی در سال آتی مدنظر قرار گرفته شده است.

نفرات برتر و راه یافته به اردوی انتخابی کونگ فو استان البرز

در این مسابقه در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان نفرات برگزیده به اردوهای انتخابی راه یافتند.