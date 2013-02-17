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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

حجت الاسلام خاتمی:

علم تنها از طریق ایمان کنترل می شود

علم تنها از طریق ایمان کنترل می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: علم تنها با افسار ایمان مهار و کنترل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح دانشگاه فرهنگیان زنجان خطاب به فرهنگیان و دانشجویان تربیت معلم استان افزود: باید دنیا را با علم مهار شده مدیریت و اداره نمود که مهار این علم تنها با وجدان میسر نیست و نیاز به افسار ایمان دارد.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه"ما بر آنیم که دانشگاه را مجری وی خداوند سازیم" افزود: نظر دشمنان اسلام و انقلاب این بود که روحیه ارتجاعی و اعتقادات وی ا پیشرفت علم مخالف است در حالی که امام معتقد بود فساد و صلاح جامعه با فساد و صلاح جامعه در ارتباط است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به وجود حدود 5 میلیون نفر دانشجو در کشور ادامه داد: این رشد تعداد دانشجویان تنها در سطح کمی رخ داده  و باید در نظر داشت که در سطح کیفی هم رشد داشته ایم ویا اینکه اوضاع چندان رضایت کننده نبوده است.

وی با یادآوری اینکه همواره سه گروه برای دانش آموزان سرمایه گزاری می کنند گفت: خانواده، دولت و معلمان به ترتیب این سه گروه تاثیر گزار در تربیت و آموزش دانش آموزان می باشند و با توجه به اینکه هر حکومتی پس ار بخش نظامی بیشترین هزینه را را راستای فرهنک و اموزش صرف می کند این پرسش مطرح می شود که آیا در از خروجی عملکرد خود در این زمینه راضی هستیم ؟

حجت الاسلام خاتمی گفت: باید همواره در پی این باشیم که کجای کارمان اشتباه بوده که ار تربیت فرزندان خود رضایت کافی را نداریم و آنان را بچه های امروزی می خوانیم.

وی با یادآوری اینکه آینده کشور در دست جوانان خواهد بود ادامه داد: باید توجه داشت که وجدان در برابر طغیان غریزه، خشم و قدرت تاب تحمل ندارد و باید در کنار علم به فرزندان خود ایمان که تنها افسار علم می باشد را بیاموزیم.

کد مطلب 1816777

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