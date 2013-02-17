فرصت سوزی در جاده گردشگری/ رکودزنی بزرگترین تله کابین خاورمیانه در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، خبر کلنگ زنی بزرگترین تله کابین خارمیانه در ارومیه از کوه سیر تا پیست اسکی خوشاکو طی شهریور ماه سال 89 مردم استان و منطقه را در بهت فرو برد چرا که طرحهایی فاخر مانند راه آهن مراغه - ارومیه و پتروشیمی های مهاباد و میاندوآب بعد از گذشت دهها سال هنوز درگیر مشکلات فراوان بوده و در ادامه این روند تله کابین ارومیه نیز بعد از گذشت حدود 30 ماه از کلنگ زنی درگیر اخذ مجوز و بروکراسیهای اداری شده است.

طرحی که مهندسان و کارشناسان بر سر چگونگی اجرای آن 3 سال بحث کرده و در آخر برای جذب سالانه بالغ بر 2 میلیون گردشگر داخلی و خارجی 8 سال مدت زمان اجرایی تعیین کردند، هم اکنون به گفته مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هزاره غرب بروكراسي های اداری از عوامل اصلي كندی روند اجرای طرح بزرگ بوده و هنوز بدنبال اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی است.

عدم انجام بررسیهای کارشناسی و فنی پیش از کلنگ زنی از جانوسلو تا پیست اسکی و طولانی شدن پروسه احداث و انصراف سرمایه گذار خارجی از مشارکت در طرح موجب شده سرنوشت آن در هاله ای از ابهام قرار گیرد.



جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای طرحهای صنعت گردشگری یکی از ایده آل های مدیران میراث فرهنگی و امور اقتصادی بوده ولی پروژه بزرگترین تله کابین خاورمیانه که بعد از 30 ماه از کلنگ زنی هنوز بدنبال اخذ مجور از دستگاههای اجرایی شد،تجربه ای تلخ برای سرمایه گذاران و عدم سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان باستانی آذربایجان غربی است.

پیشرفت فیزیکی ماهانه کمتر از یک درصد طرح تله کابین ارومیه

مدیر عامل شرکت سرمایه گذار داخلی تله کابین ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فازهای اجرايي پروژه و جزئيات طرح از جمله پارك آبی و فضای تفريحي و فرهنگي، موانع و بروكراسي های اداری را يكي از عوامل اصلي كندی روند اجرايی اين طرح اعلام کرد.

محمد گیلانی زاده در پاسخ به مشکل میزان سرمایه گذاری خارجی و استعلام معاون امور اقتصادی و سرمايه گذاری سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، اظهار داشت: سرمايه گذار خارجي سهامدار 75 درصد شركت هزاره غرب بعنوان مجری اجرای تله کابین بوده و اين سرمايه گذار تاكنون به كليه تعهدات خود در قبال طرح عمل و متناسب با پيشرفت طرح، سرمايه مورد نياز را تامین کرده است.

وی پيشرفت فيزيكي فاز يك اين پروژه از جانوسلو تا کوه سیر را 20 درصد عنوان و با بیان اینکه مقرر شده در صورت رفع موانع اداری و اخذ مجوزهای لازم طی مدت 10 ماه این فاز پروژه آماده افتتاح و بهره برداری شود، ادامه داد: مشکل ارز، راه دسترسی نامناسب از مسیر داخل جانوسلو به همراه آب مورد نیاز از دیگر مشکلات پیش روی این طرح بوده که نیازمند مساعدت و همکاری مسئولان هستیم.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذار داخلی تله کابین ارومیه یادآور شد: زمین ایستگاه دوم پروژه فوق از طریق اداره کل منابع طبیعی و امور اراضی باید تامین شود که باید در این راستا عملیات اجرایی تسریع یابد، چرا که عدم تحویل این زمین، موجب عدم اجرای پروژه می شود.

روند اجرایی تله کابین ارومیه قابل قبول نیست

رئیس سازمان امور اقتصادی و سرمايه گذاری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اظهار نگرانی و انتقاد از عدم استمرار پيشرفت پروژه متناسب با پيش بيني ها و توافقات قبلي في ما بين، گفت: مدير عامل و شرکت مشكلات و مسائلي را كه در روند اجراي پروژه اخلال ايجاد مي كند را احصا و برای رفع مشکلات آنها را به مركز خدمات سرمايه گذاری اطلاع دهند.

حسین دبیری همچنین در خصوص فرايند اجراي طرح، ورود سرمايه گذار خارجي و نحوه و ميزان ورود سرمايه خارجي خواستار ارائه توضیحاتی توسط مديرعامل شركت هزاره غرب شد و ادامه داد: با توجه به قوانين و مقررات سرمايه گذاری خارجی، ارائه مدارك و مستندات ورود سرمايه خارجي و گزارش هزينه كرد آن در پروژه ضروری است.

وی با اشاره به اینکه مسائلی از قبیل میزان زمین مورد نیاز برای ایجاد دکل و ایستگاهها و تغییر کاربری اراضی از جمله مشکلات اجرایی این طرح بود، ادامه داد: متاسفانه به هنگام جذب سرمایه گذار خارجی زمین مشخصی برای سرمایه گذاری نمی توانیم معرفی کنیم و تا عدم رفع این مشکل روند سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی به کندی انجام می شود.

کلنگ احداث بزرگترین و طولانی ترین تله کابین دنیا به طول ۳۶ کیلومتر در ارومیه در ۶ شهریور ۸۹ به زمین زده شد که مرحله اول از نخستین فاز طرح تله کابین ارومیه از جانوسلو تا کوه سیر در مسیری به طول ۴ هزار و ۱۲۵ متر احداث می شود.

فاز اول این طرح در مسیری به طول ۸.۵ کیلومتر از جانوسلو به کوه ایوعلی کنار جاده بند ارومیه، فاز دوم از ایوعلی تا سد شهر چایی به طول ۱۲ کیلومتر و فاز سوم از سد شهرچایی تا پیست اسکی خوشاکو به طول ۱۵.۵ کیلومتر احداث می‌شود که مقرر بود با اعتبار ۵ هزار میلیارد ریال و ۱۲۰ میلیون یورو توسط بخش خصوصی احداث شود.