تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و نهم بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با ششم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و هفدهم فوریه سال 2013 میلادی.
- روز دوم از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* گهر دورود ـ تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود
* راهآهن تهران ـ داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه اکباتان تهران
* پرسپولیس ـ سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه "ب" به پایان میرسد:
* نیروی زمینی - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی
- هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* نورنبرگ - هانوفر
* هوفنهایم - اشتوتگارت
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* کاتانیا - بولونیا
* جنوآ - اودینزه
* ناپولی - سامپدوریا
* پسکارا - کالیاری
* تورینو - آتالانتا
* فیورنتینا - اینتر
- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* رئال سوسیداد - لوانته
* والنسیا - مایورکا
* وایادولید - آتلتیکومادرید
* اسپانیول - رئال بتیس
* رئال مادرید - رایووایکانو
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