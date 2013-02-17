تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و نهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با ششم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و هفدهم فوریه سال 2013 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* گهر دورود ـ تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

* راه‌آهن تهران ـ داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس ـ سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه "ب" به پایان می‌رسد:

* نیروی زمینی - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی

- هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* نورنبرگ - هانوفر

* هوفنهایم - اشتوتگارت

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* کاتانیا - بولونیا

* جنوآ - اودینزه

* ناپولی - سامپدوریا

* پسکارا - کالیاری

* تورینو - آتالانتا

* فیورنتینا - اینتر

- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* رئال سوسیداد - لوانته

* والنسیا - مایورکا

* وایادولید - آتلتیکومادرید

* اسپانیول - رئال بتیس

* رئال مادرید - رایووایکانو