ابداع روش كم تهاجمي براي كشيدن دندان/ تدريس روش محقق ايراني در دانشگاههای اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، هنگامی که دندان با روشهای معمول و سنتی از حفره دندانی خارج میشود دیواره های استخوانی و لثه آن ناحیه آسیب میبیند و به این صورت بافت آن ناحیه در طول 3 ماه بین 50 تا 80 درصد حجم خود را از دست می دهد.
این تحلیل باعث میشود که پزشک در صورتی که بخواهد جای این دندانها ایمپلنت بگذارد، استخوان و لثه کافی موجود نباشد. برای حل این مساله یکی از محققان کشور روشهائی را برای فراهم آوردن حجم کافی استخوان و لثه ارائه داده است.
تکنیکهای جراحی منتشر شده از سوی این محقق ایرانی در زمینه کشیدن کم تهاجمی دندان و بازسازی همزمان حفره خالی دندان جهت جلوگیری از تحلیل بافت استخوان فک و لثه ثابت از جمله روشهای جدیدی در علم ایمپلنتولوژی به شمار میرود که موجب ارتقای کیفیت قابل توجه درمان بیماران میشود و جراحتهای ناشی از جراحیهای پیچیده بازسازی استخوان فک و لثه را کاهش میدهد.
دکتر بهنام شکیبایی- فوق تخصص جراحی های ذره بینی و کم تهاجمی بازسازی استخوان فک، لثه و ایمپلنت در نشستي كه در خبرگزاري مهر داشت، با اشاره به روشهای جاری برای کشیدن دندان، گفت: در روشهای سنتی و با استفاده از انبر با حرکات عموما افقی دندان از حفره دندانی خارج میشود. در این روش هرچند که دندان زودتر کشیده میشود ولی دیوارههای خالی حفره دندان معمولا صدمه میبینند و یا ترک بر میدارند.
وی با بیان اینکه در صورتی که استخوان فک با شیوه کم تهاجمی ترمیم نشود 50 درصد حجم استخوان و لثه در عرض 3 ماه تحلیل میرود، یادآور شد: این تحلیل در شیوههای سنتی کشیدن دندان تا 80 درصد پیشرفت میکند.
شکیبایی با اشاره به روش ارائه شده در این زمینه، توضیح داد: اساس این روش نوین سالم ماندن دیواره های حفره دندانی است. در این روش دندان به صورت کم تهاجمی به صورت عمودی از حفره دندانی خارج میشود. در این حالت ریسک آسیب دیدگی دیوارههای استخوانی خالی دندان و لثه اطراف به حد اقل می رسد.
این محقق ادامه داد: به منظور بازسازی استخوانی این حفره از یک نوع پودر استخوانی مخصوص گاو و غشای کلاژنی ویژه استفاده می شود و پس از مدت 3 ماه بستر مناسبی برای کاشت ایمپلنت با ابعاد ایده آل در جایگاه ایده آل فراهم میشود.
مجری طرح از گنجاندن این روش در دروس دانشگاههای اروپایی و آمریکایی خبر داد و خاطر نشان کرد: این تکنیکهای جلوگیری از تحلیل بافت پس از کشیدن دندان، از ترم تابستانی سال 2013 در دانشگاههای مونیخ، ورتسبورگ، فرانکفورت، زوریخ، نیویورک و تورونتو تدریس خواهند شد.
به گفته وی این روشها وارد برنامه تدریسی رزیدندتهای جراحی دهان، فک و صورت و همچنین رزیدنتهای جراحی لثه خواهند شد.
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