وظایف مسئولان در کلام امیرالمومنین(ع)/ شاخص هایی برای انتخاب کارگزاران

به گزارش خبرگزاری مهر، کلام و روش زندگی و حکومت کردن حضرت علی (ع) برای همه دولتمردان اسلامی در تمام دورانها الگویی قابل اجرا و تاثیر گذار است که در اینجا به برخی شاخص های اشاره می شود.

یکی از ویژگی های حکومت حضرت علی (ع) مردم داری بود. وی در این مورد می فرماید: برای مراجعان خود وقتی مقرر کن که به نیاز آنها شخصا رسیدگی کنی. مجلس عمومی و همگانی برای آنها تشکیل ده و درهای آن را به روی هیچ کس نبند و به خاطر خداوندی که تو را آفریده تواضع کن و لشکریان و محافظان و پاسبانان را از این مجلس دور ساز تا هر کسی با صراحت و بدون ترس و لکنت، سخنان خود را با تو بگوید؛ زیرا من بارها از رسول خدا (ص) این سخن را شنیدم: "ملتی که حق ضعیفان را از زورمندان با صراحت نگیرد، هرگز پاک و پاکیزه نمی شود و روی سعادت نمی بیند."

... سپس خشونت و تندی آنها را در سخن تحمل کن، در مورد آنها هیچ گونه محدودیت و استکبار روا مدار. هیچ گاه خود را در زمانی طولانی از مردم پنهان مدار، چرا که دور بودن زمامداران از چشم مردم خود موجب نوعی محدودیت و بی اطلاعی نسبت به امور مملکت است و این چهره پنهان داشتن زمامداران آگاهی آنها را از مسائل نهایی قطع می کند.(1)

دوری از کاغذ بازی

آن حضرت خطاب به مالک اشتر فرمود: به هوش باش! کار هر روز را در همان روز انجام ده زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد. باید بهترین اوقات و بهترین ساعات عمرت را برای خلوت با خدا قرار دهی، هر چند اگر نیت خالصی داشته باشی و امور مردم رو به راه می شود همه کارهایت عبادت و برای خداست. (2)

نظارت بر کار مسئولین

حضرت علی (ع) در این باره فرمود: به علاوه این حجتی در برابر آنها است. اگر از دستورات سرپیچی کنند یا در امانت خیانت ورزند سپس با فرستادن ماموران مخفی راستگو و باوفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر، زیرا بازرسی مداوم پنهانی سبب می شود که آنها به امانت داری و مدارا کردن به زیر دستان ترغیب شوند.

تعهد و تخصص

حضرت علی (ع) درباره تعهد و تخصص فرمود: پس در کارهای کارمندانت بنگر و آنها را با آزمایش و امتحان به کار وادار و از روی میل و استبداد آنها را به کاری واندار، زیرا استبداد و تسلیم تمایل شدن؛ کانونی از شعبه های جور و خیانت است. و از میان آنها افرادی که با تجربه تر و پاکتر و پیشگام تر در اسلامند برگزین؛ زیرا اخلاق آنها بهتر و خانواده آنها پاک تر و همچنین کم طمع تر و در سنجش عواقب کارها بیناترند. پس حقوق کافی کافی به آنها بده، زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت می کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است بی نیاز می سازد.(3)

برخورد با مسئولان متخلف

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود: اگر یکی از آنها دست به خیانت زد و ماموران سری تر متفقا چنین گزارشی را دادند، به همین مقدار از شهادت قناعت کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و به مقدار خیانتی که انجام داده او را کیفر نما.(4)

پرهیز از متملقان و چاپلوسان

آن حضرت (ع) درباره نفوذی ها فرمود: پس در انتخاب این اشخاص هرگز به فراست و خوشبینی و خوش گمانی خود تکیه مکن، چرا که مردان زرنگ طریقه جلب نظر و خوش بینی زمامداران را با ظاهر سازی و تظاهر به خوش خدمتی خوب می دانند، در حالی که در ماوراء این ظاهر جذاب هیچ گونه امانت داری و خیرخواهی وجود ندارد. بلکه آنها از طریق پست هایی که برای حکومت های صالح پیش از تو داشته اند بیازمای؛ بنابراین بر کسانی اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه تر و در امانت داری معروفند و این خود دلیل آن است که تو برای خدا و کسانی که والی بر آنان هستی خیر خواه می باشی.(5)

توجه به محرومین

حضرت علی (ع) در این باره فرمود: در امور مردم که به تو دسترسی ندارند و دیگران به دید تحقیر به آنها می نگرند بررسی کن و برای این کار فرد مورد اطمینانی را که خدا ترس و متواضع باشد برگزین تا وضع آنان را به تو گزارش دهد، پس با آن گروه به طوری رفتار کن که به هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد.(6)

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1- نهج البلاغه، صفحه 155، نامه 159

2- نهج البلاغه، نامه 53

3- نهج البلاغه، صفحه 147

4- نهج البلاغه، صفحه 149

5- نهج البلاغه، صفحه 151

6- نهج البلاغه، صفحه 155