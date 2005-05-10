لوح و قلم ميهمان ميرك شد

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، در مشهد، كانون هنر خراسان، همزمان با بزرگداشت فردوسي و خيام ، آثار سيد جلال رضوي در نگارخانه ميرك به نمايش در مي آيد .

وي كه مدرس انجمن خوشنويسان مشهد مي باشد، با 45 اثر خوشنويسي به شيوه سياه مشق و حاوي اشعاري از فردوسي ،خيام ،مولانا و سعدي به برگزاري اين نمايشگاه اهتمام ورزيده .

سيد جلال رضوي متولد 1346 مي باشد و تا كنون در چند نمايشگاه جمعي حضور يافته او همچنين تاليف جلد اول كتاب اصول مباني و طراحي در ساختار خوشنويسي را در كارنامه خود دارد.

اين نمايشگاه در روز شنبه 24 ارديبهشت ماه 84 در سال 18 افتتاح و تا پايان هفته همه روزه صبح ها از ساعت 9 الي 12 و عصرها از ساعت 30/5 الي 8 در محل خيابان صاحب الزمان (عج) نبش مولوي شمالي ساختمان كانون هنر خراسان، پذيراي علاقمندان مي باشد .

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