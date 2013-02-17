رباط کریم و بهارستان تمام بسترهای لازم برای استقرار ادارت کل استان تهران را دارند

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای موجود، شهرستان رباط کریم و بهارستان می توانند بهترین گزینه برای استقرار ادارات کل غرب استان تهران در این منطقه باشند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وجود فرودگاه بین المللی حضرت امام(ره)، بزرگراه های ارتباطی جاده ای، ریلی به اقصی نقاط کشور و همچنین احداث پایتخت مسکن مهر در این شهرستان را بخشی از این پتانسیلها توصیف کرد و گفت: شهرستانهای رباط کریم و بهارستان به دلیل دسترسی آسان به دیگر شهرستانهای استان و دیگر مناطق کشور و از طرفی نزدیکی به پایتخت می تواند در تسریع و سرعت بخشیدن به خدمات رسانی هرچه بهتر تاثیرگذار باشد.

نکو با انتقاد از برخی اظهارات غیرکارشناسی که صرفا فریب افکار عمومی یا جریان سازی غلط برای مسئولان استان است، نیز تصریح کرد: چرا نباید واقعیتها را هرآنچه که هست برای مردم و مسئولان استانی تشریح کنیم و بخواهیم با بزرگ نمایی پوشالی مطالبات بحق یک شهرستان را زیر سوال ببریم؟

وی ضمن گلایه از مدیران کل که بعضا بدون بررسی نسبت به استقرار ادارات کل تصمیمات عجولانه می گیرند، اضافه کرد: از مدیران کل سازمانها و وزارتخانه ها انتظار داریم به گزارش پوشالی برخی از افراد توجه نکنند و از کارشناسان بخواهند که ظرفیتهای موجود شهرستانها را هرآنچه هست به نهاد مربوطه گزارش کنند.

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، شهرستانهای رباط کریم و بهارستان را مرکز ترویج استعدادهای ورزشی دانست و گفت: بسیاری از قهرمانان ملی کشورمان که در رشته های مختلف در سطح جهان پرچم سه رنگ کشورمان را به اهتراز در می آورند از شهرستان بهارستان و رباط کریم هستند که این مایه مباهات است.

نکو ادامه داد: وجود مراکز ورزشی و تیم فوتبال صبا باطری که در حوزه شهرستان رباط کریم قرار گرفته بخشی از ظرفیتهای موجود منطقه به شمار می رود که از مسئولان سازمان ورزش و جوانان انتظار می رود که با بررسی همه جانبه به مطالبات بحق مردم مومن و انقلابی پاسخ قانع کننده ای را بدهند.