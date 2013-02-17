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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۵

عناوین مهم‌ترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهم‌ترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - سرویس بین‌الملل: عناوین مهم‌ترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است:

آمریکا:

طرح اوباما برای کاهش مدت زمان اقامت جهت دریافت شهروندی آمریکا به هشت سال

اروپا:

واتیکان اعلام کرد جانشین پاپ بندیکت را 15 مارس معرفی خواهد کرد.

آسیا:

تعداد کشته‌های انفجار روز گذشته کویته پاکستان به 67 نفر رسید.

غرب آسیا:

ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم تشیع نوجوان شهید بحرینی زخمی شدند.

جشن‌های سالگرد انقلاب لیبی تحت تدابیر امنیتی آغاز شد.

راشد الغنوشی، رئیس حزب اسلامی النهضه تونس، اعلام کرد تا زمانی که مردم بخواهند در قدرت باقی خواهد ماند.

آفریقا:

سازمان ملل از امضای توافقنامه صلح برای پایان جنگ کنگو در 24 فوریه خبر داد.

کد مطلب 1816818

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