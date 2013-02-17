اتمام امتحانات دانش آموزان در خرداد ماه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری به تمامی استانها ابلاغ شده امتحانات نهایی، استانی و منطقه ای باید تا 20 خرداد ماه سال آینده به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه برنامه امتحانات خردادماه به ادارات آموزش و پرورش تمامی استانها ابلاغ شده است،افزود: تمامی استانها باید مجموعه برنامه های امتحانی را که به آنها ابلاغ شده است بدون هیچگونه تغییری تکثیر و به مناطق تابعه ارسال کنند.

به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهایی به زودی در سایت مرکز سنجش قرار می گیرد تا همه دانش اموزان و مدیران استانی بتوانند آن رامشاهده کنند.