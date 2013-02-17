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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اتمام امتحانات دانش آموزان در خرداد ماه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری

اتمام امتحانات دانش آموزان در خرداد ماه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش از اتمام امتحانات نهایی دانش آموزان تا 20 خرداد ماه و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری به تمامی استانها ابلاغ شده امتحانات نهایی، استانی و منطقه ای باید تا 20 خرداد ماه سال آینده به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه برنامه امتحانات خردادماه به ادارات آموزش و پرورش تمامی استانها ابلاغ شده است،افزود: تمامی استانها باید مجموعه برنامه های امتحانی را که به آنها ابلاغ شده است بدون هیچگونه تغییری تکثیر و به مناطق تابعه ارسال کنند.

به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهایی به زودی در سایت مرکز سنجش قرار می گیرد تا همه دانش اموزان و مدیران استانی بتوانند آن رامشاهده کنند.

 

کد مطلب 1816819

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