پیروزی پرگل حریف استقلال مقابل السیلیه/ یاران عقیلی متوقف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم لیگ ستارگان قطر شنبه شب با انجام سه دیدار دیگر پیگیری شد که در یکی از این مسابقات تیم فوتبال الخریطیات موفق شد با نتیجه پرگل 4 بر صفر العربی را شکست بدهد. آندرانیک تیموریان هافبک ایرانی الخریطیات به خاطر اخراج در دیدار گذشته، مقابل العربی محروم بود. " يحيى كيبي" (43) و "ديوكو" (55، 78، 82) گل‌های الخریطیات را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار هفته شانزدهم لیگ قطر، نتیجه عجیبی به دست آمد که طی آن تیم الریان موفق شد با نتیجه 7 بر 3 از سد السیلیه عبور کند. "نیلمار" با به ثمر رساندن سه گل و "تاباتا" با زدن دو گل نقش اصلی را در پیروزی الریان ایفا کردند. الریان یکی از حریفان استقلال در لیگ قهرمانان آسیا به حساب می‌آید.

همچنین تیم فوتبال قطر که هادی عقیلی را در اختیار دارد، در شانزدهمین دیدار خود مقابل الوکره با تساوی یک بر یک متوقف شد. جدول رده بندی لیگ قطر به شرح زیر است:

1- السد 40 امتیاز

2- لخویا 35 امتیاز

3- الجیش 31 امتیاز

4- الریان 29 امتیاز

5- الغرافه 23 امتیاز

6- قطر19 امتیاز

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10- الخریطیات 16 امتیاز

11- العربی 13 امتیاز

12- السیلیه 5 امتیاز