کیکاوس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که سال های گذشته داشتیم کمبود تجهیزات گلف بود که این موضوع در توسعه همگانی و پشتوانه سازی تاثیرگذار بود. خوشبختانه با حمایت وزارت ورزش و به خصوص معاونت توسعه این وزارت موفق شدیم نیاز صددرصدی استان ها را برآورده کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که برای خرید این تجهیزات چقدر هزینه شده است، عنوان کرد: ما مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه کردیم که بخشی از این مبلغ را وزارت ورزش تامین کرده است. البته این تجهیزات را با نرخ سابق ارز خریداری کرده ایم که هم اکنون چهار تا پنج برابر قیمت دارند.

رئیس فدراسیون گلف افزود: در 21 استان هیات فعال داریم که بر اساس میزان فعالیت ها و اقبال عمومی به این رشته تجهیزات را در اختیارشان قرار داده ایم. استان‌های تهران و خوزستان پایگاه‌های اصلی گلف کشور هستند و لرستان هم ملی پوشان خوبی را تحویل داده است. در برخی استان‌ها نیز زیرساخت‌های خوبی داریم.

سعیدی در خصوص افزایش هزینه های این رشته تصریح کرد: امکاناتی که در مجموعه انقلاب وجود دارد از حیطه اختیارات فدراسیون خارج است چون که این زمین به مجموعه انقلاب تعلق دارد. در سطح استان‌ها نیز عموما رایگان بوده و قیمت ها بالا نیست.

وی درباره فعالیت هایش در کاراته نیز عنوان کرد: دیگر با فدراسیون کاراته قرادادی ندارم و با توجه به این که مسئولیت سبک "شوتوکان جی کی اس" بر عهده بنده است تنها در این سبک فعالیت دارم.