مهران قهرمان مسابقات والیبال امیدهای استان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبدالهی اظهار داشت: مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای استان جام فجرکه با شرکت هفت تیم از شهرستانهای مختف استان به مدت سه روز در شهرستان مهران برگزار شد و پس از انجام 12 دیدار باقهرمانی تیم میزبان به پایان رسید

وی افزود: مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور مسئولین ارشد استان و شهرستان در محل سالن تختی شهرستان مهران با اهدای جوایز و کاپهای قهرمانی به تیم های اول تا سوم برگزار شد.

وی بیان کرد: از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های استان، یک دیدار در شهرستان مهران برگزار گردید که در پایان تیم یاران مهران با نتیجه 3 بر 2 تیم پرسپولیس دره شهر را شکست داد.

عباس عبدالهی اضافه کرد : در پی اعزام تیم منتخب آمادگی جسمانی بانوان شهرستان مهران به مسابقات قهرمانی استان در شهر آبدانان این تیم موفق شد مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

وی در پایان اظهار داشت: این مسابقات به مدت یک روز در محل سالن بانوان شهرستان آبدانان برگزار شد.