ایام نوروز برای نظارت بر ستادهای سفرهای نوروزی شخصاً نظارت خواهم کرد استاندار ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس زاده مشکینی در نشست اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نورزی گفت: ستاد سفرهای نوروزی استان برنامه ریزی لازم جهت ایجاد مشوقهای لازم برای تسهیل سفرهای نوروزی و کاهش آسیب های سفر در استان به عمل آورند.

عباس زاده مشگینی تصریح کرد: باید با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود و برنامه ریزی دقیق زمینه های لازم براي توریست پذیری بیشتر در استان را فراهم کنیم.



استاندار ایلام در ادامه با تأکید بر اینکه باید ظرفیتهای بی نظیر فرهنگی، هنری و طبیعی استان ایلام در کشور معرفی شوند اظهار داشت: نوروز بهترین فرصت برای شناساندن این ظرفیتها به مسافران و ديگر هموطنان است.



رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی به پرهیز از کارهای نمایشی در ستادها تأکید نموده و گفت: کمیته ها ی مختلفی در راستای تسهیل سفرهای نوروزی در استان تشکیل خواهد شد.

دستگاه های اجرایی استان حداکثر ظرفیت خود را برای خدمات دهی به مسافرین نوروزی بکار گیرند



معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: دستگاه های اجرایی عضو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان حداکثر ظرفیت خود را برای خدمات دهی و سرویس دهی به مسافرین نوروزی بکار گیرند.



حسن بهرام نیا در جلسه ستاد تسهیلات سفر های نوروزی اظهار داشت: ارتقاء خدمات دهی و رضایت مندی مسافرین نوروزی یکی از مهمترین دغدغه های ستاد است.

وی افزود: رویکرد فرهنگی و ظرفیتهای طبیعی موجود باید تقویت تا زمینه جذب گردشگران و سرمایه گذاران این صنعت در استان فراهم شود.

بهرام نیا تصریح کرد: استان ایلام در مقایسه با سایر استانهای غربی و حتی در کشور از ظرفیت بالایی برخوردار است که اعضای ستاد تسهیلات سفر فعالانه وارد کار تا ظرفیتها شناسایی و بکارگیری شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با اشاره به اینکه استان ایلام قدمگاه شهیدان ، سرزمین مقاومت و پایمردی و نزدیک به عتبات عالیات است افزود: هر کدام از این ظرفیتها ویژگی خاصی را نصیب استان نموده و صنعت گردشگری را در مقیاس وسیعی در حوزه های مختلف مذهبی ، تفریحی و یادمان های دوران دفاع مقدس در استان شکوفا خواهد کرد.

بهرام نیا بر نظارت بیشتر برقیمت ها، خدمات، تأسیسات ، صنوف و مراکز خدماتی گردشگری تأکید کرد و گفت: باید با تدبیر و برنامه‌ ریزی لازم، از هرگونه سوءاستفاده و افزایش غیر قانونی قیمت ها در ایام نوروز جلوگیری کرد.

معاون سیاسی امنیتی با اعلام آمادگی برای میزبانی از مسافران در تعطیلات سال نو اظهار داشت: با برنامه ریزی و فراهم نمودن امکانات مناسب صورت گرفته از سوی شهرداری ها، آموزش و پرورش و دیگر دوایر دولتی، مردم میهمان نواز این استان میهمانان نوروزی را در این شادی یاری و همراهی می کنند.

وی بیان کرد: تمام سعی ما بر این است که فضای شاد و پرتحرکی را برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم.