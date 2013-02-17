ممنوعیت اعطای پاداش 92 به هیئت علمیهای دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه ای که به تازگی از سوی معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد در خصوص ممنوعیتهای اعطای عید سال 92 اعلام شد، آمده است: " به آن عده از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی غیر بازنشسته که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در سایر دانشگاهاه یا سایر نهادهای دولتی شاغل هستند و از دانشگاه مبدا عیدی سال 92 را دریافت می کنند، هیچگونه وجهی به عنوان عیدی مجدد(پاداش) تعلق نمی گیرد.

تمام اعضای هیئت علمی و کارکنان غیرهیئت علمی ( تمام وقت و نیمه وقت) فقط از یک واحد دانشگاهی عیدی پاداش آخر سال را دریافت کنند."