برگزاری مراسم اختتامیه فیلم های فجر در سنندج/ کردستان میزبانی شایسته بود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه مراسم اختتامیه اکران همزمان فیلم های سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان کردستان با حضور مدیر کل امور استان های سازمان سینمایی کشور و با استقبال پرشور هنردوستان و مردم فرهنگی کردستان در پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد.

این مراسم با استقبال بی نظیر مردم فرهنگی استان کردستان که شور و حال وصف ناپذیری به فضای سالن داده بودند برگزار شد و در تمامی مراحل برگزاری مراسم با شادی و تشویق های خود رضایت خاطر خود را از برگزاری این برنامه فرهنگی به میزبانی استان کردستان بیان کردند.

طی اجرای برنامه معنوی دف نوازی، رقص کردی و به ویژه در هنگام سخنرانی پوران درخشنده و طناز طباطبایی مردم حاضر در سالن با هیجان خاصی از آنها استقبال کردند و آنان را مورد تشویق قرار دادند.

اکران 27 فیلم اولی و سودای سیمرغ در کردستان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در ابتدای این مراسم با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم فجر به طور همزمان با تهران در این استان گفت: با اعلام زمان شروع جشنواره، کردستان نیز به عنوان یکی از 10 استان کشور آمادگی خود را برای اکران فیلم های جشنواره فجر اعلام کرد و پس از طی فرایند لازم و تائید میزبانی استان کردستان، 27 فیلم با مضامین مختلف و متنوع در پردیس سینمایی بهمن سنندج نمایش گذاشته شدند.

قباد میمنت آبادی اظهار داشت: فیلم های جشنواره سی و یکم در سه بخش مسابقه سینمای ایران سودای سیمرغ، نگاه نو که شامل فیلم هایی از کارگردانانی بود که برای نخستین بار فیلم بلند سینمایی می ساختند و همچنین بخش مسابقه سینمای مستند با عنوان سینمای حقیقت با هم به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه طی 11 روز برگزاری جشنواره از 14 تا 24 بهمن ماه در هر روز پنج سانس و در مجموع 55 سانس فلیم های جشنواره در پردیس سینمای بهمن سنندج به نمایش درآمدند، افزود: با توجه به استقبال بسیار زیاد مردم و به ویژه قشر جوان و فرهیخته استان برای تعدادی از فیلم ها سانس های فوق العاده نیز به این منظور در نظر گرفته شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به انتخاب دو فیلم برتر جشنواره با نظر تماشاگران این دو فیلم را به ترتیب "هیس دخترها فریاد نمی‌زنند" به کارگردانی پوران درخشنده و "استرداد" به کارگردانی علی غفاری عنوان کرد.

میمنت آبادی با تاکید بر اینکه هنر سینما در طول 100 سال حیات خود فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده است، یادآور شد: بالندگی امروز سینما حاصل تلاش دلسوزان این حوزه به ویژه هنرمندان و فعالان این عرصه است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری با مضمون اینکه سینما کلید پیشرفت کشور است و می توان مفاهیم مختلف جامعه را در آن برجسته کرد، ادامه داد: تنوع سینما موجب شده است حرکت نظام بستگی به هنر سینما و جایگاه آن داشته باشد.

کردستان میزبانی خوبی را به نمایش گذاشت

مدیر کل امور استان های سازمان سینمایی کشور نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر در 10 استان کردستان، کرمانشاه، قزوین، قم، فارس، خراسان رضوی، گیلان، خوزستان، گلستان و کرمان برای نخستین بار همزمان با تهران برگزار شد، عنوان کرد: کردستان میزبانی خوبی را به نمایش گذاشت.

مهدی حقیقی با اشاره به اکران فیلم های این دوره در دو سایت هسته ای نطنز و فردو این اقدام را به عنوان ارج نهادن به کار و تلاش های خستگی ناپذیر آنها عنوان کرد و افزود: جشنواره امسال فیلم فجر با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شد و انتظار می رود که مردم همچنان حضوری خوب در سینماها داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در روزهای آینده آئین اختتامیه جشنواره در سایر استان ها نیز برگزار می شود، اظهار امیدواری کرد: در سال های آینده نیز استان کردستان میزبان این جشنواره باشد.

خودم را یک کرد اصیل می دانم

دیگر بخش این مراسم تقدیر از عوامل فیلم برگزیده جشنواره امسال از نگاه تماشاگران سنندجی بود که طی آن پوران درخشنده کارگردان کرمانشاهی فیلم "هیس دخترها فریاد نمی زنند" و طناز طباطبایی بازیگر نقش اول زن این فیلم در میان تشویق های شدید حاضرین در سالن طی دقایقی به صحبت پرداختند.

پوران درخشنده با بیان اینکه من خودم را یک کرد اصیل می دانم، گفت: از اینکه این جایزه را از مردم هم زبان و هم کیش خود دریافت کرده ام به خود می بالم و امیدوارم در آینده سالن های بیشتر و بهتری برای نمایش فیلم در سنندج ساخته و آماده شود تا مردم در سینماها حضور پیدا کنند.

طناز طباطبایی نیز در سخنانی با اشاره به طبیعت زیبای شهرستان سنندج بیان کرد: از اینکه در چنین هوای لطیف و پاکی زندگی نمی کنم تاسف می خورم البته این طبیعت زیبا شایسته چنین مردم هنردوست و هنرمندی است.

وی رضایت عوامل فیلم را در رضایت مردم بیان کرد و با تاکید بر برگزاری نخستین دوره جشنواره فجر در کردستان ابراز امیدواری کرد این مسئله مختص امسال نباشد و استمرار داشته باشد.

آخرین بخش این مراسم تقدیر از هنرمندان کردستانی فعال در حوزه سینمای دفاع مقدس بود و در نهایت از تماشاگری که تمامی فیلم های اکران شده جشنواره کردستان را به نظاره نشسته بود، تجلیل شد.