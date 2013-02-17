نقد صحیح لازمه پیشرفت است

ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر مدیری که از نقد در امان باشد هیچ گاه پیشرفت نخواهد کرد و به مرور دچار خودشیفتگی، رکود و واپس گرایی می شود، بنابراین نقد لازمه مدیریت بوده و اگر مدیری نقد نشود رشد و ترقی نخواهد داشت.

وی گفت: نقد می تواند به صورت تند و با کنایه و یا ملایم باشد اما باید دو ویژگی داشته باشد. نقد نباید با توهین همراه باشد چراکه نقد برای اصلاح و پیشرفت کار بوده و به هر انسانی در جامعه اگر توهین شود عکس العمل تند و بد نشان خواهد داد ضمن اینکه توهین عمل مجرمانه بوده و توهین کننده مجرم محسوب می شود.

وی بیان کرد: ویژگی دوم نقد اینست که نقد باید واقعی و به دور از مطالب دروغ، شایعات و غیر کارشناسانه باشد، نقدی صحیح است که عالمانه بوده و نقد کننده علم و تخصص لازم در موضوع مورد نقد را داشته باشد تا بتواند ایرادات کار را به صورت کارشناسی بیان کند. اگر نقد این دو ویژگی را داشته باشد اگر تند هم باشد هیچ گونه اشکالی ندارد.

کریمی اضافه کرد: اگر مدیری به دنبال پیشرفت باشد باید از نقد صحیح استقبال کند و حتی نقدهای تند و گزنده را نیز بپذیرد و افرادی که ظرفیت پایین در برابر نقد گزنده دارند و یا به هیچ وجه نقد را نمی پذیرند برای مدیریت مناسب نیستند چراکه هر فردی که مدیر می شود اگر می خواهد پیشرفت کند وظیفه دارد که نقد را بپذیرد، اما اگر فقط می خواهد ریاست کند و از کنار مدیریت به دنبال نان و آب است اصلا نباید وارد این کار شود.