به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رضایی منش اظهار داشت: احداث چهار ناحيه صنعتي جديد هليلان ، بدره ، لومار و صالح اباد از مصوبات دور سوم سفر رئيس محترم جمهور و هيات همراه به استان ايلام است كه خوشبختانه با تلاش ارزنده همكاران شركت و مسئولان استان ضمن تحقق 100 درصدي آن سند ثبتي 62 هكتار اراضي تملك شده نيز اخذ شد.

وي ادامه داد : پيش از اين نيز سند ثبتي بيش از 640 هكتار از زمينهاي تملك شده براي احداث 10 ناحيه و شهرك صنعتي ايجاد شده در استان ايلام اخذ شده بود.

وي بيان داشت: اين ميزان به ترتيب مربوط به 150 هكتار زمين شهرك صنعتي دهلران ، 100 هكتار مهران ، 110 هكتار ايلام (1)، 70 هكتار ايلام (2) و 80.5 هكتار ايوان است.

به گفته وي علاوه براين سند ثبتي 15 هكتار از اراضي تملك شده براي احداث شهرك صنعتي دره شهر ، 48 هكتار شهرك آبدانان ، 30 هكتار ناحيه صنعتي ملكشاهي ، 20 هكتار ناحيه شباب و 17 هكتار در سرابله اخذ شده است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان ايلام گفت : خوشبختانه اين شركت در اخذ سند ثبتي شهركها و نواحي صنعتي ايجاد شده نسبت به گذشته از رشد قابل توجهي برخوردار بوده بطوريكه اكنون يكي از استانهاي برتر كشور در اين زمينه بشمار مي رود.

ارتقا مهارتهاي كارگران شاغل در شهركها و نواحي صنعتي استان ايلام



مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايلام گفت : به منظور ارتقاء سطح مهارت هاي كارگران و رشد و بقاء بنگاه هاي كوچك و متوسط مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان ايلام امسال 12 دوره آموزشي و 3 تور صنعتي توسط واحد صنايع كوچك اين شركت برگزار شد.

نادر رضايي منش اظهار داشت: بيش از چهار هزار نفر ساعت آموزش در زمينه هاي مختلف از قبيل آشنايي با روش هاي برق كاري صنعتي، كار آفريني و مهارت هاي كسب و كار، مطالعات امكان سنجي همراه با نرم افزار كامفار، مهندسي انساني يا آرگونومي در سال جاري با همكاري مركز فني و حرفه اي، جهاد دانشگاهي و مراكز معتبر آموزشي در شهركها و نواحي صنعتي استان به اجرا در آمده است.

وي دوره آموزشي مديريت فروش، اطفاء حريق، مديريت بازاريابي، كنترل كيفيت و ايمني در كارگاه را از جمله ديگر دوره هاي برگزار شده توسط شركت شهرك هاي صنعتي استان ايلام برشمرد.

رضايي منش هدف از برگزاري دوره هاي آموزشي براي كارگران شاغل در واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي را، تامين نياز آموزشي آنان، آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات جديد، ارتقاء شاخص هاي توسعه، افزايش بهره وري، ارتقاء كيفيت محصولات توليدي به منظور جلب مشتري و كسب مهارتها و تمهيدات مورد نياز براي پيوستن به بازار جهاني عنوان كرد.

سهم زنان شهرستان از طرح های تسهیلاتی قابل توجه است



فرماندار ملکشاهی در جلسه امور بانوان شهرستان گفت: در چند سال اخیر سهم بانوان از طرح های تسهیلاتی و اشتغالزا قابل توجه بوده است.

علی حسن پور با اشاره به توسعه شهرستان ملکشاهی در سالیان اخیر و سهم زنان در این توسعه گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی که یکی از دستاوردهای آن حفظ کرامت و جایگاه زنان است و بسترهای لازم برای حضور زنان در عرصه های مختلف فراهم گردیده است در این شهرستان نیز زنان در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت گسترده ای دارند.

وی افزود: در سال 91 از مجموع طرح های تسهیلاتی صندوق مهر امام رضا (ع) در شهرستان ملکشاهی 51 درصد به بانوان اختصاص یافته که برای واحد های اشتغالزایی خانگی و صنعتی و خدماتی بوده است.

فرماندار گفت: در شهرستان ملکشاهی با توجه به ظرفیتهای بالقوه سرمایه گذاری در بخش های خدماتی و کشاورزی و وجود نیروهای توانمند و کارشناس که بانوان در این زمینه از قابلیت بالایی برخوردار هستند می توان در توسعه اقتصادی جامعه، تولید و خود کفایی مهم و اثر گذار باشد.